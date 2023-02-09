Уоллес: Немедленной поставки в Украину истребителей не будет, но возможны альтернативы

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не стоит ожидать немедленной переброски британских истребителей в Украину, процесс может занять месяцы. Об этом он сказал в комментарии BBC.

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Уоллес отметил, что передача любых истребителей потенциально может занять месяцы, и вместо этого Великобритания сосредоточится на использовании альтернативных методов обеспечения воздушного прикрытия Украины с помощью ракет большой дальности и беспилотников.

Он отверг как "нереалистичные" предложения экс-премьера Бориса Джонсона о поставке 100 боевых самолетов Typhoon, подчеркивая, что тип истребителя, который скорее всего отправят, не будет оборудован для наземных атак.

Уоллес сказал, что Тайфуны делает коалиция разных стран и нужно их разрешение, прежде чем самолет можно будет передать Украине.

Он также ясно дал понять, что обязан обеспечить Великобританию и НАТО самолетами, необходимыми для их собственной обороны, и что для Великобритании было бы "более реалистичным и более продуктивным" предоставить Украине самолеты в долгосрочной перспективе для обеспечения безопасности после окончания войны.

"Первое, что нужно признать, это то, что это не своего рода немедленное "посмотрите и дайте целую партию самолетов", — сказал министр, добавив, что речь идет не просто о буксировке самолетов к границе, и что реактивным истребителям нужна "помощница", вроде тех, что используются в гонках Формулы-1.

"Великобритания знает, что нужно Украине, и очень рада помочь во многих отношениях, пытаясь добиться эффекта", — сказал Уоллес, добавив, что он обязан защищать берега Великобритании и ее жителей.

"И у меня есть обязательство помочь Украине, поэтому если бы я отдал все истребители и все танки, это означало бы вывести их из Эстонии и из Великобритании, а здесь много обязательств", — сказал глава британского Минобороны.

Вчера, во время выступления в Лондоне президент Владимир Зеленский попросил у Великобритании истребители.

Также вчера госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос о возможности передачи ВСУ американских истребителей: США будут продолжать помогать Украине поставками того оружия, которое станет наиболее эффективным.

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Вадим Ребрина

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