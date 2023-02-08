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Госсекретарь США про истребители для ВСУ: Будем смотреть, что окажется самым эффективным

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 22:24
Госсекретарь США про истребители для ВСУ: Будем смотреть, что окажется самым эффективным - Фото
Истребитель F-16 (Фото - EPA)

США будут продолжать помогать Украине поставками того оружия, которое станет наиболее эффективным. Так госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос о возможности передачи ВСУ американских истребителей, заданный на его совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет CNN

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В ответ на вопрос, намерен ли Вашингтон передать Киеву истребители, Блинкен ответил, что администрация США рассматривает эту тему в контексте максимальной эффективности использования Украиной полученной военной помощи.  

"Важна не просто конкретная система вооружений или тип оборудования. Не менее важно умение украинцев эффективно его использовать", – сказал Блинкен.

8 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия проведет обучение украинских пилотов на истребителях стандарта НАТО как первый шаг к возможной передаче таких самолетов ВСУ.

Читайте также: Самолеты – Украине, крылья – для свободы. Что сказал Зеленский парламенту Великобритании

Сергій Бережний
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военная помощь истребители Энтони Блинкен боевые самолеты
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