Резников: Мы готовы дать любые гарантии, что не будем бить дальнобойными ракетами по РФ
Министр обороны Алексей Резников заверил партнеров Украины, что ВСУ не будут бить ракетами большой дальности по территории России, если Запад предоставит такое оружие. Об этом он сказал в ходе общего заседания украинского правительства и Еврокомиссии, трансляцию вел YouTube-канал Кабмина.
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Резников выразил надежду, что этот год откроет для Украины окно возможностей. Он отметил, что для победы Украине нужно перехватить стратегическую инициативу.
По словам министра, приоритет Украины – убедиться, что трагедия в Днепре, когда россияне убили ракетным ударом 46 человек, больше никогда не повторится. Он отметил, что Украине нужны системы противовоздушной обороны Patriot и SAMP/T при ближайшей возможности.
"Второе. Нам нужны ракеты дальнего радиуса действия <…> Если вы дадите нам возможность стрелять на 300 км вдаль, российская армия не будет способна обеспечивать оборону и будет вынуждена убраться. Украина готова дать любые гарантии, что ваше оружие не будет использовано для обстрелов российской территории", – заявил Резников.
Он также отметил, что Украина готова согласовывать цели для ударов с западными партнерами.
- По данным Reuters, в новый пакет военной помощи Украине от США впервые будут включены ракеты большей дальности – вероятно, GLSDB.
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