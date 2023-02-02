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Резников: Мы готовы дать любые гарантии, что не будем бить дальнобойными ракетами по РФ

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 19:11
Резников: Мы готовы дать любые гарантии, что не будем бить дальнобойными ракетами по РФ - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников заверил партнеров Украины, что ВСУ не будут бить ракетами большой дальности по территории России, если Запад предоставит такое оружие. Об этом он сказал в ходе общего заседания украинского правительства и Еврокомиссии, трансляцию вел YouTube-канал Кабмина.

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Резников выразил надежду, что этот год откроет для Украины окно возможностей. Он отметил, что для победы Украине нужно перехватить стратегическую инициативу.

По словам министра, приоритет Украины – убедиться, что трагедия в Днепре, когда россияне убили ракетным ударом 46 человек, больше никогда не повторится. Он отметил, что Украине нужны системы противовоздушной обороны Patriot и SAMP/T при ближайшей возможности.

"Второе. Нам нужны ракеты дальнего радиуса действия <…> Если вы дадите нам возможность стрелять на 300 км вдаль, российская армия не будет способна обеспечивать оборону и будет вынуждена убраться. Украина готова дать любые гарантии, что ваше оружие не будет использовано для обстрелов российской территории", – заявил Резников.

Он также отметил, что Украина готова согласовывать цели для ударов с западными партнерами.

Читайте также: Источники LIGA.net: готовится замена министра обороны. Резников: Кто-то воюет со мной

Оксана Житнюк
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Алексей Резников военная помощь дальнобойная ракета
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