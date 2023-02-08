Уоллесу поручено изучить, какие самолеты Британия может в перспективе дать Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие британские самолеты в перспективе могут быть отправлены в Украину. Об этом сообщил представитель правительства Сунака, передает SkyNews.

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"Премьер-министр поручил министру обороны изучить, какие самолеты мы могли бы предоставить, но чтобы было ясно, что это долгосрочное решение, а не краткосрочные возможности, в которых сейчас больше всего нуждается Украина", – отметил представитель Сунака.

На вооружении ВВС Британии есть два типа истребителей: Lockheed Martin F-35B Lightning II и Eurofighter Typhoon.

Ранее сегодня в правительстве Британии объявили, что их инструкторы начнут обучать украинских летчиков, "чтобы они могли летать на истребителях стандарта НАТО".

8 февраля Зеленский прилетел в Британию. Он встретился с Сунаком, выступил перед британским парламентом. Также он планирует увидеться с бойцами Вооруженных Сил Украины, которые проходят подготовку в Британии.

Сунак сегодня заявил, что цель Британии – победа Украины на поле боя в этом году.

Джонсон призывает дать Украине истребители: "Нечего терять и можно получить все, отправив самолеты прямо сейчас".

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Оксана Житнюк

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