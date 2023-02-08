UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Уоллесу поручено изучить, какие самолеты Британия может в перспективе дать Украине

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 18:06
Уоллесу поручено изучить, какие самолеты Британия может в перспективе дать Украине - Фото
Бен Уоллес (фото - ЕРА)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие британские самолеты в перспективе могут быть отправлены в Украину. Об этом сообщил представитель правительства Сунака, передает SkyNews.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Премьер-министр поручил министру обороны изучить, какие самолеты мы могли бы предоставить, но чтобы было ясно, что это долгосрочное решение, а не краткосрочные возможности, в которых сейчас больше всего нуждается Украина", – отметил представитель Сунака.

На вооружении ВВС Британии есть два типа истребителей: Lockheed Martin F-35B Lightning II и Eurofighter Typhoon.

Ранее сегодня в правительстве Британии объявили, что их инструкторы начнут обучать украинских летчиков, "чтобы они могли летать на истребителях стандарта НАТО". 

  • 8 февраля Зеленский прилетел в Британию. Он встретился с Сунаком, выступил перед британским парламентом. Также он планирует увидеться с бойцами Вооруженных Сил Украины, которые проходят подготовку в Британии.
  • Сунак сегодня заявил, что цель Британии – победа Украины на поле боя в этом году.
  • Джонсон призывает дать Украине истребители: "Нечего терять и можно получить все, отправив самолеты прямо сейчас".

Смотрите также: Зеленский подарил британскому парламенту шлем летчика: Свобода есть, дайте крылья – видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания британия военная помощь самолет авиация риши сунак Бен Уоллес
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 