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Зеленский подарил британскому парламенту шлем летчика: Свобода есть, дайте крылья – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 16:23
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Президент Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Великобритании призвал британцев дать Украине боевые самолеты и подарил парламентариям шлем летчика. Видео выступления Зеленского транслировалось в прямом эфире.

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Зеленский подарил шлем и сказал, что этот шлем принадлежит украинскому летчику – одному из наиболее успешных ассов Воздушных сил ВСУ.

"Надпись на шлеме гласит: "У нас есть свобода. Дайте нам крылья, чтобы ее защитить", – сказал Зеленский, выступая в парламенте.

Президент подчеркнул, что Украине сейчас необходимы самолеты.

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Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский Великобритания самолет
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