Президент Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Великобритании призвал британцев дать Украине боевые самолеты и подарил парламентариям шлем летчика. Видео выступления Зеленского транслировалось в прямом эфире.

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Зеленский подарил шлем и сказал, что этот шлем принадлежит украинскому летчику – одному из наиболее успешных ассов Воздушных сил ВСУ.

"Надпись на шлеме гласит: "У нас есть свобода. Дайте нам крылья, чтобы ее защитить", – сказал Зеленский, выступая в парламенте.

Президент подчеркнул, что Украине сейчас необходимы самолеты.

8 февраля Зеленский полетел в Великобританию. Он встретился с премьер-министром Риши Сунаком, выступил перед британским парламентом, увидится с бойцами Вооруженных Сил Украины, которые проходят подготовку в Британии.

Ожидается, что Зеленский встретится с королем Чарльзом III.

9 февраля Зеленский должен приехать в Брюссель и выступить перед Европейским парламентом.

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Наталія Медведєва

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