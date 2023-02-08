Зеленский приземлился в Великобритании, на аэродроме его встретил Сунак – фото, видео
08.02.2023, 13:13
Владимир Зеленский встретился с Риши Сунаком в Великобритании (Фото: Twitter Сунака)
Президент Владимир Зеленский приземлился в Великобритании и встретился с британским премьер-министром Риши Сунаком. В Twitter Сунака опубликовано фото.
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На фото Сунак и Зеленский встречаются на аэродроме.
По информации BBC, самолет Королевских ВВС С-17 Globemaster III с президентом Зеленским приземлился в аэропорту Станстед.
"Великобритания одной из первых пришла на помощь Украине. И сегодня я в Лондоне, чтобы лично поблагодарить британский народ за поддержку и премьер-министра Риши Сунака за его лидерскую позицию", – написал Зеленский в Telegram.
- Сегодня, 8 февраля, Зеленский полетел в Великобританию. Он встретился с премьер-министром Риши Сунаком, выступит перед британским парламентом, увидится с бойцами Вооруженных Сил Украины, которые проходят подготовку в Британии.
- Ожидается, что Зеленский встретится с королем Чарльзом III.
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