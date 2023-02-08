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Зеленский приземлился в Великобритании, на аэродроме его встретил Сунак – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 13:13
Зеленский приземлился в Великобритании, на аэродроме его встретил Сунак – фото, видео - Фото
Владимир Зеленский встретился с Риши Сунаком в Великобритании (Фото: Twitter Сунака)

Президент Владимир Зеленский приземлился в Великобритании и встретился с британским премьер-министром Риши Сунаком. В Twitter Сунака опубликовано фото.

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На фото Сунак и Зеленский встречаются на аэродроме.

Зеленский приземлился в Великобритании, на аэродроме его встретил Сунак – фото, видео

По информации BBC, самолет Королевских ВВС С-17 Globemaster III с президентом Зеленским приземлился в аэропорту Станстед.

Зеленский приземлился в Великобритании, на аэродроме его встретил Сунак – фото, видео

"Великобритания одной из первых пришла на помощь Украине. И сегодня я в Лондоне, чтобы лично поблагодарить британский народ за поддержку и премьер-министра Риши Сунака за его лидерскую позицию", – написал Зеленский в Telegram.

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Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский Великобритания риши сунак
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