UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский встретится с королем Чарльзом – BBC

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 12:39
Зеленский встретится с королем Чарльзом – BBC - Фото
Чарльз III (Скриншот видео)

Во время визита в Великобританию президент Владимир Зеленский встретится с королем Чарльзом III. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Букингемский дворец только что объявил, что президент Зеленский встретится с королем Чарльзом III во время его визита в Великобританию", – говорится в сообщении.

  • Сегодня, 8 февраля, Зеленский полетел в Великобританию. Он встретится с премьер-министром Риши Сунаком, выступит перед британским парламентом, увидится с бойцами Вооруженных Сил Украины, которые проходят подготовку в Британии.

Читайте также: Великобритания передаст Украине вооружение дальнего радиуса действия

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Великобритания Чарльз III
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 