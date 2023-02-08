Зеленский встретится с королем Чарльзом – BBC
08.02.2023, 12:39
Чарльз III (Скриншот видео)
Во время визита в Великобританию президент Владимир Зеленский встретится с королем Чарльзом III. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец.
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"Букингемский дворец только что объявил, что президент Зеленский встретится с королем Чарльзом III во время его визита в Великобританию", – говорится в сообщении.
- Сегодня, 8 февраля, Зеленский полетел в Великобританию. Он встретится с премьер-министром Риши Сунаком, выступит перед британским парламентом, увидится с бойцами Вооруженных Сил Украины, которые проходят подготовку в Британии.
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