Зеленский встретится с королем Чарльзом – BBC

Во время визита в Великобританию президент Владимир Зеленский встретится с королем Чарльзом III. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец.

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"Букингемский дворец только что объявил, что президент Зеленский встретится с королем Чарльзом III во время его визита в Великобританию", – говорится в сообщении.

Сегодня, 8 февраля, Зеленский полетел в Великобританию. Он встретится с премьер-министром Риши Сунаком, выступит перед британским парламентом, увидится с бойцами Вооруженных Сил Украины, которые проходят подготовку в Британии.

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Наталія Медведєва

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