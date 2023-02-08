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Зеленский должен приехать в Брюссель 9 февраля и выступить перед Европарламентом

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 14:31
Зеленский должен приехать в Брюссель 9 февраля и выступить перед Европарламентом - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский должен приехать в Брюссель 9 февраля и выступить перед Европейским парламентом. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

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По его словам, Зеленский должен выступить на пленарном заседании Европарламента 9 февраля.

Он отметил, что выступление украинского лидера ожидается до полудня с короткой часовой сессией.

Также ожидается, что Зеленский встретится с лидерами Европейского союза. 

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Дмитро Гриниченко
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европарламент Владимир Зеленский война евросоюз
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