Зеленский должен приехать в Брюссель 9 февраля и выступить перед Европарламентом
08.02.2023, 14:31
Владимир Зеленский (Фото: EPA)
Президент Владимир Зеленский должен приехать в Брюссель 9 февраля и выступить перед Европейским парламентом. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
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По его словам, Зеленский должен выступить на пленарном заседании Европарламента 9 февраля.
Он отметил, что выступление украинского лидера ожидается до полудня с короткой часовой сессией.
Также ожидается, что Зеленский встретится с лидерами Европейского союза.
- 8 февраля, Зеленский полетел в Великобританию. Он встретился с премьер-министром Риши Сунаком, выступит перед британским парламентом, увидится с бойцами Вооруженных Сил Украины, которые проходят подготовку в Британии.
- Ожидается, что Зеленский встретится с королем Чарльзом III.
- Он уже приземлился в Великобритании и встретился с Сунаком.
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