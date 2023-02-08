Зеленский должен приехать в Брюссель 9 февраля и выступить перед Европарламентом

Президент Владимир Зеленский должен приехать в Брюссель 9 февраля и выступить перед Европейским парламентом. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

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По его словам, Зеленский должен выступить на пленарном заседании Европарламента 9 февраля.

Он отметил, что выступление украинского лидера ожидается до полудня с короткой часовой сессией.

Также ожидается, что Зеленский встретится с лидерами Европейского союза.

8 февраля, Зеленский полетел в Великобританию. Он встретился с премьер-министром Риши Сунаком, выступит перед британским парламентом, увидится с бойцами Вооруженных Сил Украины, которые проходят подготовку в Британии.

Ожидается, что Зеленский встретится с королем Чарльзом III.

Он уже приземлился в Великобритании и встретился с Сунаком.

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Дмитро Гриниченко

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