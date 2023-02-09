Зеленский: Я сегодня услышал от лидеров некоторых стран о готовности дать нам самолеты

Лидеры некоторых государств заявили о готовности предоставить Украине боевые самолеты. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции после заседания Евросовета.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Безусловно, меня больше всего вдохновляют разговоры о том, что Европа будет с нами до победы. И я сегодня услышал от лидеров некоторых государств Европы готовность предоставлять нам необходимое вооружение, в том числе и самолеты", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что у него будет ряд двусторонних встреч, на которых будет уделено необходимое внимание теме боевой авиации для Украины.

Зеленский отметил, что работа по этим вопросам будет продолжаться "здесь, в Брюсселе".

Вчера в Лондоне Зеленский попросил у Великобритании истребители. Сунак поручил Уоллесу изучить, какие самолеты Британия может в перспективе дать ВСУ.

Польша согласится дать Украине истребители, но не первой, сказал премьер Моравецкий.

Перед выступлением Зеленского президент Европарламента Метсола заявила, что союзники должны рассмотреть передачу истребителей и дальнобойного оружия Украине.

Глава ОП Ермак заявил, что вопрос о поставках Украине дальнобойного оружия и истребителей "решен".

Читайте также: Зеленский: Путин — диктатор с сумасшедшими запасами советского оружия и других тираний

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.