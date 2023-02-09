UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Путин — диктатор с сумасшедшими запасами советского оружия и других тираний

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 12:36
Зеленский: Путин — диктатор с сумасшедшими запасами советского оружия и других тираний - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин располагает огромными запасами советского вооружения. Об этом он сказал во время выступления перед Европейским парламентом.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Россия развязала тотальную войну против Украины. Он отметил, что оккупанты ведут войну не только за территорию Европы.

Зеленский заявил, что угроза России — это диктатор Владимир Путин с сумасшедшими запасами советского вооружения и оружия от других диктатур, в частности, иранского режима. 

Глава государства подчеркнул, что в РФ полностью уничтожена ценность человеческой жизни. 

"Там для власти никто не имеет значения, кроме тех, кто внутри кремлевских стен. Все остальные для Кремля, все 140 млн граждан — только тела, способные нести оружие в Украину, держать других в повиновении или держать в покорности себя", — резюмировал он. 

Читайте также: Глава Европарламента: Нужно рассмотреть передачу истребителей и дальнобойного оружия ВСУ 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
европарламент Владимир Зеленский война владимир путин военная помощь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 