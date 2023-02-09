Зеленский: Путин — диктатор с сумасшедшими запасами советского оружия и других тираний

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин располагает огромными запасами советского вооружения. Об этом он сказал во время выступления перед Европейским парламентом.

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По его словам, Россия развязала тотальную войну против Украины. Он отметил, что оккупанты ведут войну не только за территорию Европы.

Зеленский заявил, что угроза России — это диктатор Владимир Путин с сумасшедшими запасами советского вооружения и оружия от других диктатур, в частности, иранского режима.

Глава государства подчеркнул, что в РФ полностью уничтожена ценность человеческой жизни.

"Там для власти никто не имеет значения, кроме тех, кто внутри кремлевских стен. Все остальные для Кремля, все 140 млн граждан — только тела, способные нести оружие в Украину, держать других в повиновении или держать в покорности себя", — резюмировал он.

8 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия проведет обучение украинских пилотов на истребителях стандарта НАТО как первый шаг к возможной передаче таких самолетов ВСУ.

Украина продолжает запрашивать у США дальнобойные ракеты ATACMS и истребители F-16, но в США пока не соглашаются.

Минобороны готово дать "любые гарантии", что ВСУ не будут бить по территории РФ ATACMS.

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Дмитро Гриниченко

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