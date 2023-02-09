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Глава Европарламента: Нужно рассмотреть передачу истребителей и дальнобойного оружия ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 12:20
Глава Европарламента: Нужно рассмотреть передачу истребителей и дальнобойного оружия ВСУ - Фото
Роберта Метсола (Фото: EPA)

Президент Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что союзники должны рассмотреть передачу истребителей и дальнобойного оружия Украине. Об этом она сообщила перед выступлением президента Владимира Зеленского в Европарламенте.

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По ее словам, страны Европы должны рассмотреть возможность предоставления Украине истребителей и оружия дальнего действия.

"Наш ответ должен быть пропорциональным угрозе, а угроза — очень большая. Самолеты — это свобода и мир. Это показывает, насколько они важны", — сказала Метсола.

Она отметила, что союзники должны принять настоящие и конкретные меры, чтобы приближать победу Украины и привлекать к ответственности российских военных преступников.

"Я хочу повторить свое обещание — мы стоим с вами, и будем с вами столько, сколько потребуется. Вы победите, и свобода победит", — резюмировала глава Европарламента.

Читайте также: Самолеты – Украине, крылья – для свободы. Что сказал Зеленский парламенту Великобритании

Дмитро Гриниченко
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европарламент Владимир Зеленский война истребители военная помощь Роберта Метсола
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