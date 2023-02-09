Глава Европарламента: Нужно рассмотреть передачу истребителей и дальнобойного оружия ВСУ

Президент Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что союзники должны рассмотреть передачу истребителей и дальнобойного оружия Украине. Об этом она сообщила перед выступлением президента Владимира Зеленского в Европарламенте.

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По ее словам, страны Европы должны рассмотреть возможность предоставления Украине истребителей и оружия дальнего действия.

"Наш ответ должен быть пропорциональным угрозе, а угроза — очень большая. Самолеты — это свобода и мир. Это показывает, насколько они важны", — сказала Метсола.

Она отметила, что союзники должны принять настоящие и конкретные меры, чтобы приближать победу Украины и привлекать к ответственности российских военных преступников.

"Я хочу повторить свое обещание — мы стоим с вами, и будем с вами столько, сколько потребуется. Вы победите, и свобода победит", — резюмировала глава Европарламента.

8 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия проведет обучение украинских пилотов на истребителях стандарта НАТО как первый шаг к возможной передаче таких самолетов ВСУ.

Украина продолжает запрашивать у США дальнобойные ракеты ATACMS и истребители F-16, но в США пока не соглашаются.

Минобороны готово дать "любые гарантии", что ВСУ не будут бить по территории РФ ATACMS.

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Дмитро Гриниченко

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