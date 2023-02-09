Зеленский официально попросил у Словакии МиГи для ВСУ: там обещают сделать "все возможное"
09.02.2023, 21:34
Миг-29 (фото: EPA/SERGEI CHIRIKOV)
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер пообещал сделать все возможное, чтобы передать Украине истребители МиГ-29, которые страна перестала эксплуатировать в 2022 году. Об этом сообщает словацкое информагентство TASR.
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Президент Владимир Зеленский сегодня встретился с Хегером на саммите ЕС в Брюсселе и официально обратился к Словакии с просьбой поставить МиГи для защиты от российской агрессии.
Хегер ответил, что Словакия "сделает все возможное, чтобы выполнить эту просьбу".
- 25 июля 2022 года министр обороны Словакии Ярослав Надь сказал, что страна открыта для переговоров о передаче Украине своего флота из 11 истребителей МиГ-29.
- С 1 октября Словакия не использует свои истребители МиГ-29, они сейчас находятся на одной из баз. Для решения о передаче нужно решение правительства Словакии, заинтересованность Украины и согласие союзников.
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