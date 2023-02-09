UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский официально попросил у Словакии МиГи для ВСУ: там обещают сделать "все возможное"

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 21:34
Зеленский официально попросил у Словакии МиГи для ВСУ: там обещают сделать
Миг-29 (фото: EPA/SERGEI CHIRIKOV)

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер пообещал сделать все возможное, чтобы передать Украине истребители МиГ-29, которые страна перестала эксплуатировать в 2022 году. Об этом сообщает словацкое информагентство TASR.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Президент Владимир Зеленский сегодня встретился с Хегером на саммите ЕС в Брюсселе и официально обратился к Словакии с просьбой поставить МиГи для защиты от российской агрессии.

Хегер ответил, что Словакия "сделает все возможное, чтобы выполнить эту просьбу".

  • 25 июля 2022 года министр обороны Словакии Ярослав Надь сказал, что страна открыта для переговоров о передаче Украине своего флота из 11 истребителей МиГ-29.
  • С 1 октября Словакия не использует свои истребители МиГ-29, они сейчас находятся на одной из баз. Для решения о передаче нужно решение правительства Словакии, заинтересованность Украины и согласие союзников.

Читайте также: "Остановить диктатора". Что Зеленский везет из Брюсселя: итоги

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
словакия самолет истребитель авиация военная помощь миг-29
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 