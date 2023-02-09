Зеленский официально попросил у Словакии МиГи для ВСУ: там обещают сделать "все возможное"

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер пообещал сделать все возможное, чтобы передать Украине истребители МиГ-29, которые страна перестала эксплуатировать в 2022 году. Об этом сообщает словацкое информагентство TASR.

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Президент Владимир Зеленский сегодня встретился с Хегером на саммите ЕС в Брюсселе и официально обратился к Словакии с просьбой поставить МиГи для защиты от российской агрессии.

Хегер ответил, что Словакия "сделает все возможное, чтобы выполнить эту просьбу".

25 июля 2022 года министр обороны Словакии Ярослав Надь сказал, что страна открыта для переговоров о передаче Украине своего флота из 11 истребителей МиГ-29 .

. С 1 октября Словакия не использует свои истребители МиГ-29, они сейчас находятся на одной из баз. Для решения о передаче нужно решение правительства Словакии, заинтересованность Украины и согласие союзников.

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Оксана Житнюк

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