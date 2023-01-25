UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Словакия готова отправить 30 танков Т-72 "хоть завтра" и обсудить передачу истребителей

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 20:12
Словакия готова отправить 30 танков Т-72
Ярослав Надь (фото - ЕРА)

Словакия готова отправить Украине 30 танков Т-72 "хоть завтра" при условии, что сможет получить западные танки взамен, заявил во время онлайн-брифинга министр обороны Словакии Ярослав Надь. Он также сообщил, что Словакия готова обсудить передачу Украине истребителей МиГ-29.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"1 октября мы приняли решение не использовать истребители МиГ-29. Они сейчас находятся на одной из баз. И сейчас мы готовы обсудить передачу Украине этих самолетов. Ждем решения правительства Словакии. И конечно, мы будем учитывать заинтересованность правительства Украины, а также согласие союзников на эту передачу", – сказал Надь, добавив, что вопрос обсуждается.

Он также заявил, что Словакия готова передать Украине 30 танков Т-72.

"У нас еще есть 30 танков Т-72, ​​и мы готовы отправить их Украине хоть завтра, если будет возможность получить взамен западные танки — "Леопарды" или любые другие", — сказал Надь.

Читайте также: Шольц отправляет Украине роту танков Leopard 2 и разрешает союзникам делать то же

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
словакия т-72 миг-29 Leopard ярослав надь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 