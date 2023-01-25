Словакия готова отправить 30 танков Т-72 "хоть завтра" и обсудить передачу истребителей

Словакия готова отправить Украине 30 танков Т-72 "хоть завтра" при условии, что сможет получить западные танки взамен, заявил во время онлайн-брифинга министр обороны Словакии Ярослав Надь. Он также сообщил, что Словакия готова обсудить передачу Украине истребителей МиГ-29.

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"1 октября мы приняли решение не использовать истребители МиГ-29. Они сейчас находятся на одной из баз. И сейчас мы готовы обсудить передачу Украине этих самолетов. Ждем решения правительства Словакии. И конечно, мы будем учитывать заинтересованность правительства Украины, а также согласие союзников на эту передачу", – сказал Надь, добавив, что вопрос обсуждается.

Он также заявил, что Словакия готова передать Украине 30 танков Т-72.

"У нас еще есть 30 танков Т-72, ​​и мы готовы отправить их Украине хоть завтра, если будет возможность получить взамен западные танки — "Леопарды" или любые другие", — сказал Надь.

Германия сможет передать Украине первые танки Leopard 2 через три месяца, а обучение начнется очень быстро, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Франция пообещала основные боевые танки типа Leclerc.

14 января 2023 года премьер Британии Сунак сообщил о намерении передать Украине танки Challenger 2.

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Вадим Ребрина

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