Financial Times написала, что Россия стягивает авиацию к Украине. ВСУ: Наша ПВО готова

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что украинские воины готовы к возможному массированному авиационному налету россиян. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванный источник сообщила, что союзники Украины по НАТО якобы фиксируют, что Россия стягивает к границам самолеты и вертолеты, вероятно, для поддержки наземного наступления.

По словам Череватого, весь год большой войны россияне хотели завоевать превосходство в воздухе, что стало бы опасной вещью для Украины, так как не позволило бы перебрасывать крупные соединения войск и вести маневренную оборону.

Он отметил, что благодаря противовоздушной обороне и истребительной авиации противнику так и не удалось доминировать в воздушном пространстве.

"Возможно, они планируют какие-то действия, но закаленные за год боев Воздушные силы, зенитчики и летчики не допустят легкой прогулки противника", — подчеркнул Череватый.

После заседания стран-союзников Украины в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что США не видят признаков того, что Россия готовит какую-то массированную атаку.

Он заявил, что украинцы уже показывают "очень хороший результат по сбиванию ракет".

"Но мы хотим позаботиться, чтобы Украина могла защитить себя в будущем, несмотря на то, попытается ли Россия применить свои воздушные силы или нет", — сказал министр обороны США.

В небе Киевской области военные обнаружили "воздушные цели" – по ним работает ПВО.

10 февраля 2023 года в ходе последней массированной атаки РФ в Киеве ПВО сбила 10 ракет.

11 февраля главнокомандующий ВСУ Залужный обсудил с Милли противодействие российским морским дронам.

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Дмитро Гриниченко

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