"Дедовские методы". В Киевской области работает ПВО – сбивают российские воздушные шары

В небе Киевской области военные обнаружили "воздушные цели" – по ним работает ПВО. Об этом сообщили в областной военной администрации

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Воздушная тревога только в Киевской области (без учета "перманентной" тревоги в Луганской области и в оккупированном Крыму) была объявлена в 13:28. На момент выхода новости отбоя тревоги нет.

ДОПОЛНЕНО в 14:19. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что в небе работает истребительная авиация – сбивают воздушные шары ВС РФ.

"Это не зонд, не аэростат, это просто воздушный шар, который просто кусок металла несет. Куда ветер дует – туда она и летит", – добавил он.

Как выразился Игнат, враг использует такие "дедовские методы" для отвлечения внимания, растраты средств ПВО и для других целей.

10 февраля 2023 года в ходе последней массированной атаки РФ в Киеве ПВО сбила 10 ракет.

11 февраля главнокомандующий ВСУ Залужный обсудил с Милли противодействие российским морским дронам.

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Євген Пилипенко

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