UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Дедовские методы". В Киевской области работает ПВО – сбивают российские воздушные шары

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 13:55
Иллюстративное фото: Командование Воздушных сил ВСУ

В небе Киевской области военные обнаружили "воздушные цели" – по ним работает ПВО. Об этом сообщили в областной военной администрации

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Воздушная тревога только в Киевской области (без учета "перманентной" тревоги в Луганской области и в оккупированном Крыму) была объявлена в 13:28. На момент выхода новости отбоя тревоги нет.

ДОПОЛНЕНО в 14:19. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что в небе работает истребительная авиация – сбивают воздушные шары ВС РФ.

"Это не зонд, не аэростат, это просто воздушный шар, который просто кусок металла несет. Куда ветер дует – туда она и летит", – добавил он.

Как выразился Игнат, враг использует такие "дедовские методы" для отвлечения внимания, растраты средств ПВО и для других целей.

Смотрите также: МВД показало мобильные огневые группы противовоздушной обороны – фото

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война пво БПЛА разведка беспилотник
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 