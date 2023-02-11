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Залужный обсудил с Милли противодействие российским морским дронам

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2023, 17:36
Залужный обсудил с Милли противодействие российским морским дронам - Фото
Залужный и Милли (Фото - CinC AFU)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поделился с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли обеспокоенностью в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море. О своем телефонном разговоре с Милли Залужный сообщил в Telegram.

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"Проинформировал своего коллегу об итогах последней массированной ракетной атаки врага, подчеркнул значение средств противовоздушной обороны и еще раз поблагодарил за их предоставление", – написал он.

Также стороны обсудили ход боевых действий.

Наиболее напряженная ситуация сегодня, по словам Залужного, на Донецком направлении, здесь противник совершает ежедневно до 50 атак. Жестокие бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки.

"Мы надежно держим оборону. На некоторых участках фронта нам удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться там. Несмотря на постоянное давление врага, мы продолжаем удерживать под контролем Бахмут и принимаем меры по стабилизации линии фронта вокруг этого города", – сообщил главнокомандующий.

Залог успеха на поле боя – эффективное огневое поражение, требующее соответствующего количества вооружения и боеприпасов, подчеркнул он.

  • По словам Залужного, с 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля российские оккупанты осуществили 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 – 43, "Калибр" – 28), а также до 35 ракет комплекса С-300. Кроме этого, враг применил 7 ударных БПЛА типа "Shahed".
  • Вечером 10 февраля Силы противовоздушной обороны уничтожили 20 иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131, которые россияне запустили по критической инфраструктуре Украины, сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Сколько всего было запущено дронов, не сообщается.
  • Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила об одном попадании в объект энергетической инфраструктуры на Криворожском направлении.

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Вадим Ребрина
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