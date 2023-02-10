Россия выпустила по Украине 106 ракет и 7 дронов, ВСУ сбили 61 ракету и 5 дронов – ВСУ

С 21:50 9 февраля по 12:00 10 февраля российские оккупанты осуществили 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 – 43, "Калибр" – 28), а также до 35 ракет комплекса С-300. Кроме этого, враг применил 7 ударных БПЛА типа Shahed. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Силами и средствами ВСУ и других составляющих Сил обороны уничтожена 61 крылатая ракета врага и 5 дронов.

Авиационные и ракетные атаки были осуществлены с применением самолетов стратегической авиации (ТУ-95) с акватории Каспийского моря и Волгодонска и носителей крылатых ракет в акватории Черного моря.

Удары ракетами комплекса С-300 были нанесены из Белгородской области и временно оккупированной территории Запорожской области в районе Токмак.

Утром 10 февраля российские оккупанты осуществили массированные пуски ракет большой дальности по объектам гражданской критической инфраструктуры. LIGA.net ведет хронику этого эпизода геноцидной войны РФ против украинского народа.

ведет хронику этого эпизода геноцидной войны РФ против украинского народа. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты "Калибр" пересекли границы Молдовы и Румынии. В Молдове информацию подтвердили и вызвали посла РФ, в Румынии отрицают.

Вадим Ребрина

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