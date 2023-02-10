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Россия выпустила по Украине 106 ракет и 7 дронов, ВСУ сбили 61 ракету и 5 дронов – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 14:08
Россия выпустила по Украине 106 ракет и 7 дронов, ВСУ сбили 61 ракету и 5 дронов – ВСУ - Фото
Валерий Залужный (Фото: Facebook Главнокомандующего ВСУ)

С 21:50 9 февраля по 12:00 10 февраля российские оккупанты осуществили 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 – 43, "Калибр" – 28), а также до 35 ракет комплекса С-300. Кроме этого, враг применил 7 ударных БПЛА типа Shahed. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Силами и средствами ВСУ и других составляющих Сил обороны уничтожена 61 крылатая ракета врага и 5 дронов.

Авиационные и ракетные атаки были осуществлены с применением самолетов стратегической авиации (ТУ-95) с акватории Каспийского моря и Волгодонска и носителей крылатых ракет в акватории Черного моря.

Удары ракетами комплекса С-300 были нанесены из Белгородской области и временно оккупированной территории Запорожской области в районе Токмак.

  • Утром 10 февраля российские оккупанты осуществили массированные пуски ракет большой дальности по объектам гражданской критической инфраструктуры. LIGA.net ведет хронику этого эпизода геноцидной войны РФ против украинского народа.
  • Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты "Калибр" пересекли границы Молдовы и Румынии. В Молдове информацию подтвердили и вызвали посла РФ, в Румынии отрицают.
Вадим Ребрина
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