Россия выпустила по Украине 106 ракет и 7 дронов, ВСУ сбили 61 ракету и 5 дронов – ВСУ
С 21:50 9 февраля по 12:00 10 февраля российские оккупанты осуществили 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 – 43, "Калибр" – 28), а также до 35 ракет комплекса С-300. Кроме этого, враг применил 7 ударных БПЛА типа Shahed. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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Силами и средствами ВСУ и других составляющих Сил обороны уничтожена 61 крылатая ракета врага и 5 дронов.
Авиационные и ракетные атаки были осуществлены с применением самолетов стратегической авиации (ТУ-95) с акватории Каспийского моря и Волгодонска и носителей крылатых ракет в акватории Черного моря.
Удары ракетами комплекса С-300 были нанесены из Белгородской области и временно оккупированной территории Запорожской области в районе Токмак.
- Утром 10 февраля российские оккупанты осуществили массированные пуски ракет большой дальности по объектам гражданской критической инфраструктуры. LIGA.net ведет хронику этого эпизода геноцидной войны РФ против украинского народа.
- Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты "Калибр" пересекли границы Молдовы и Румынии. В Молдове информацию подтвердили и вызвали посла РФ, в Румынии отрицают.
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