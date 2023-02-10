Две российские ракеты залетели в воздушное пространство страны НАТО – Залужный
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что во время сегодняшнего ракетного обстрела Украины Россией две российские ракеты "Калибр" пересекли границы Молдовы и Румынии. Об этом Залужный написал в Telegram.
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"Сегодня, 10 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" совершили пересечение Государственной границы Украины с Республикой Молдова", – написал главнокомандующий ВСУ.
После этого российские ракеты пересекли границу Румынии – страны-члена НАТО.
"Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств", – сообщил Залужный.
Главнокомандующий ВСУ уточнил, что ракеты были запущены из акватории Черного моря.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии LIGA.net заявил, что Воздушные силы имели возможность сбить эти российские ракеты, но понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому не сделали этого сразу.
Игнат добавил, что Россия уже не первый раз устраивает провокации с нарушением воздушного пространства иностранных государств. В Молдове подобные случаи уже были зафиксированы ранее.
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