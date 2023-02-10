Утром 9 февраля российские оккупанты совершили массовые пуски ракет большой дальности по объектам гражданской критической инфраструктуры. LIGA.net ведет хронику этого эпизода геноцидной войны РФ против украинского народа.

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09:05. Воздушные силы: "Около 08:30 осуществлены пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС".

08:58. Пока ракет в воздушном пространстве Украины нет, пишет глава ДОР.

08:54. Осуществляется пуск ракет с морских носителей "Калибр", пишет Одесская РГА.

08:53. Начали отключать свет.

08:45. "Угроза ракетного удара, зафиксированы пуски", – подтвердил глава Днепропетровского облсовета. Мэр Кривого Рога – тоже.

08:44. Укрэнерго в Киевской области отменяет "день без отключений". Вероятно, скоро начнутся превентивные отключения.

08:34. "До 20 ракет ждем. Пока не видно", – написал глава Николаевской области.

08:33. Глава Одесской области пишет, что "противник совершил пуски ракет".

В 08:27 воздушная тревога начала распространяться по Украине.

Осенью 2022 года страна-террорист РФ начала прицельно бить по критической инфраструктуре Украины. Цель таких преступлений – лишить украинцев электричества, отопления, воды и других базовых услуг, устроить гуманитарную катастрофу и спровоцировать протесты для принуждения президента Зеленского и его правительства к капитуляции. Происходят также удары по жилым частным и многоквартирным домам.

Послушайте, как насмехаются авиаторы РФ, убившие людей в многоэтажке в Днепре.

Євген Пилипенко

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