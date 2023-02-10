Новости | Россия запустила ракеты по Украине, ПВО начеку – хроника событий
Утром 9 февраля российские оккупанты совершили массовые пуски ракет большой дальности по объектам гражданской критической инфраструктуры. LIGA.net ведет хронику этого эпизода геноцидной войны РФ против украинского народа.
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09:05. Воздушные силы: "Около 08:30 осуществлены пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС".
08:58. Пока ракет в воздушном пространстве Украины нет, пишет глава ДОР.
08:54. Осуществляется пуск ракет с морских носителей "Калибр", пишет Одесская РГА.
08:53. Начали отключать свет.
08:45. "Угроза ракетного удара, зафиксированы пуски", – подтвердил глава Днепропетровского облсовета. Мэр Кривого Рога – тоже.
08:44. Укрэнерго в Киевской области отменяет "день без отключений". Вероятно, скоро начнутся превентивные отключения.
08:34. "До 20 ракет ждем. Пока не видно", – написал глава Николаевской области.
08:33. Глава Одесской области пишет, что "противник совершил пуски ракет".
В 08:27 воздушная тревога начала распространяться по Украине.
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