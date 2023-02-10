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Ночью россияне выпустили семь "шахедов" и шесть "Калибров", по пять из них уничтожила ПВО

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 09:17
Ночью россияне выпустили семь
Хмельницкая область. Последствия удара РФ (Фото: Сергей Гамалий/Telegram)

Ночью 10 февраля российские оккупанты нанесли удары по городам и объектам критической инфраструктуры Украины. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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Россияне запустили семь дронов-камикадзе Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря и шесть крылатых ракет морского базирования "Калибр" – из российского фрегата в Черном море.

Силами и средствами Воздушных сил ВСУ уничтожены пять крылатых ракет "Калибр" и пять ударных дронов Shahed-136/13.

Также оккупанты нанесли массированный удар зенитными ракетами С-300 из районов Белгорода (Россия) и Токмака (оккупированная территория Запорожской области).

По Харьковской и Запорожской областям запущено до 35 зенитных управляемых ракет (С-300), которые невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО.

Около 08:30 произведены пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

  • Оккупанты нанесли как минимум шесть ударов по Харькову, под огнем была центральная часть города. В частности, обстреливалось промышленное предприятие в Киевском районе.
  • Запорожье подверглось наиболее массированной атаке российских оккупантов за время полномасштабной войны – 17 ударов за час.
  • Россияне нанесли удары по инфраструктуре Днепропетровской и Хмельницкой областей ракетами и дронами.

Читайте также: Россия запустила ракеты по Украине, ПВО начеку – хроника событий

Наталія Медведєва
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ракетный удар воздушные силы
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