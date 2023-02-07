Харьков под ударом – серия "прилетов" по городу

Поздно вечером 7 февраля российские оккупанты со стороны Белгородской области нанесли шесть ракетных ударов по Харькову, в центре города были слышны взрывы.

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Как сообщает корреспондент LIGA.net из Харькова, город подвергся очередному обстрелу. Он насчитал шесть взрывов, два из которых прозвучали до объявления воздушной тревоги.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал горожан соблюдать максимальную осторожность и оставаться в укрытиях.

По предварительной оценке, оккупанты ведут обстрел ракетами С-300.

Дополнено в 23:33. Олег Синегубов: "Попадание вражеских ракет зафиксировано в центральной части Харькова. Предварительно С-300, от 6 до 10 ракет. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется".

Мэр города Игорь Терехов: "Шесть "прилетов" по Харькову. Пока есть подтверждение ударов по промышленному объекту в Киевском районе города. Также есть информация о пожаре на месте одного из прилетов".

Новость дополняется

Утром 5 февраля россияне обстреляли Харьков, были повреждены жилые дома и здание учебного заведения, пострадали четыре человека.

Сергій Бережний , Марко Сировой

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