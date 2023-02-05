Россияне нанесли ракетный удар по центру Харькова
05.02.2023, 08:35
Архивное фото: EPA
Российская армия утром в воскресенье нанесла ракетный удар по Харькову.
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"Зафиксирован "прилет" в центральной части города. Предварительно ракета С-300. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – сообщил в Telegram глава обладминистрации Олег Синегубов.
Синегубов призвал жителей находиться в укрытиях.
Мэр Игорь Терехов заявил, что по центру Харькова ударили две российские ракеты.
"Одна из ракет попала в жилую застройку центра Харькова. Сейчас известно о пожаре в одном из жилых домов и одном пострадавшем человеке", – рассказал он.
"Одна из ракет попала в жилую застройку центра Харькова. Сейчас известно о пожаре в одном из жилых домов и одном пострадавшем человеке", – рассказал он.
- 29 января в результате российских обстрелов в Харькове погиб один человек и еще трое получили ранения.
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