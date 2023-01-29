Россияне наносят удары по Харькову: попали в жилой дом
Вечером 29 января российские оккупанты устроили обстрел Харькова и области. Глава областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытиях. Есть попадание в жилой дом: в здании начался пожар, там сильные повреждения.
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"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты наносят удары! Оставайтесь в укрытиях!" – сказано в сообщении.
Российские оккупанты регулярно обстреливают Харьковскую область и областной центр, в основном применяя комплексы С-300 и РСЗО. Время подлета ракет, запущенных этим вооружением, является минимальным, потому ПВО не всегда успевает среагировать на такие угрозы.
ДОПОЛНЕНО В 23:18. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под ударом Киевский район города. Есть попадание в жилой дом, в здании начался пожар, там сильные повреждения. По информации, требующей подтверждения, есть пострадавшие.
По предварительным данным, россияне ударили ракетой С-300.
- 26 января россияне обстреляли населенные пункты Харьковской области, в результате чего погибли мужчина и женщина, еще одна женщина получила ранения.
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