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Россияне наносят удары по Харькову: попали в жилой дом

Цей матеріал також доступний українською
29.01.2023, 23:10
Россияне наносят удары по Харькову: попали в жилой дом - Фото
Харків (Фото - сайт міськради)
дополнено

Вечером 29 января российские оккупанты устроили обстрел Харькова и области. Глава областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытиях. Есть попадание в жилой дом: в здании начался пожар, там сильные повреждения.

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"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты наносят удары! Оставайтесь в укрытиях!" – сказано в сообщении.

Российские оккупанты регулярно обстреливают Харьковскую область и областной центр, в основном применяя комплексы С-300 и РСЗО. Время подлета ракет, запущенных этим вооружением, является минимальным, потому ПВО не всегда успевает среагировать на такие угрозы.

ДОПОЛНЕНО В 23:18. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под ударом Киевский район города. Есть попадание в жилой дом, в здании начался пожар, там сильные повреждения. По информации, требующей подтверждения, есть пострадавшие.

По предварительным данным, россияне ударили ракетой С-300.

  • 26 января россияне обстреляли населенные пункты Харьковской области, в результате чего погибли мужчина и женщина, еще одна женщина получила ранения.

Оксана Житнюк
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война Харьков харьковская область
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