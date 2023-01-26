Россияне обстреляли Харьковскую область. Погибли мужчина и женщина
26.01.2023, 17:14
Фото - Telegram Синегубова
Сегодня россияне обстреляли населенные пункты Харьковской области, в результате чего погибли мужчина и женщина, еще одна женщина получила ранения. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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Днем россияне обстреляли Двуречное. По предварительной информации, погибли двое гражданских: мужчина и женщина.
Несколько часов назад глава ОВА также сообщил, что сегодня российские оккупанты в очередной раз обстреляли пгт Казачья Лопань в Харьковском районе – есть попадание в жилой дом. По предварительной информации, ранение получила 70-летняя женщина.
Также россияне обстреляли Купянск – там разрушен частный жилой дом.
Синегубов показал фото последствий:
- Вечером 25 января и утром 26-го российские оккупанты осуществляли массированные пуски ракет большой дальности и дронов-камикадзе по объектам гражданской критической инфраструктуры Украины.
- Попадание зафиксировали в 11 областях, погибли 11 человек.
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