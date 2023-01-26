Россияне обстреляли Харьковскую область. Погибли мужчина и женщина

Сегодня россияне обстреляли населенные пункты Харьковской области, в результате чего погибли мужчина и женщина, еще одна женщина получила ранения. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Днем ​​россияне обстреляли Двуречное. По предварительной информации, погибли двое гражданских: мужчина и женщина.

Несколько часов назад глава ОВА также сообщил, что сегодня российские оккупанты в очередной раз обстреляли пгт Казачья Лопань в Харьковском районе – есть попадание в жилой дом. По предварительной информации, ранение получила 70-летняя женщина.

Также россияне обстреляли Купянск – там разрушен частный жилой дом.

Синегубов показал фото последствий:

Вечером 25 января и утром 26-го российские оккупанты осуществляли массированные пуски ракет большой дальности и дронов-камикадзе по объектам гражданской критической инфраструктуры Украины.

Попадание зафиксировали в 11 областях, погибли 11 человек.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.