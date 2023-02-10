РФ ударила по энергетике Днепропетровской и Хмельницкой областей ракетами и дронами — фото

Российские оккупанты нанесли удары по инфраструктуре Днепропетровской и Хмельницкой областей ракетами и дронами. Об этом сообщили главы областных военных администраций Сергей Лысак и Сергей Гамалий.

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По словам Лысака, около 22:00 противник запустил на Днепропетровскую область иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — противовоздушная оборона сбила все БПЛА.

После этого россияне ударили ракетами по объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе, там зафиксированы серьезные разрушения, ранен 46-летний сотрудник предприятия, ему предоставили необходимую помощь.

В Песчанской общине региона обломки ракет упали на крышу двухэтажного дома, возник пожар, пострадавших нет.

Гамалий заявил, что один из Shahed-136 около 04:00 попал в объект критической инфраструктуры в Шепетовском районе, пожар ликвидирован, люди не пострадали.

Недавно оккупанты нанесли как минимум шесть ударов по Харькову, под огнем была центральная часть города. В частности, обстреливалось промышленное предприятие в Киевском районе.

Утром 5 февраля россияне ракетой С-300 разрушили верхние этажи университета городского хозяйства в Харькове.

Российские оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову в ночь на 10 февраля, били по критической инфраструктуре.

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Дмитро Гриниченко

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