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РФ нанесла около 10 ударов по Харькову — били по энергетике, в городе перебои со светом

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 07:31
РФ нанесла около 10 ударов по Харькову — били по энергетике, в городе перебои со светом - Фото
Олег Синегубов (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову в ночь на 10 февраля, били по критической инфраструктуре. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, россияне нанесли удары по инфраструктурным объектам, зафиксировано около 10 взрывов.

В некоторых районах города наблюдаются перебои с электроэнергией.

Он отметил, что на местах прилетов уже работают экстренные службы, информация о пострадавших и масштабах разрушений пока неизвестна. 

Городской голова Игорь Терехов также предупредил о возможных проблемах со светом, водой и отоплением в Харькове после обстрела.

СПРАВКА. Харьков находится в 35-40 км от границы с Россией. Оккупанты используют для ударов по городу адаптированные под наземные цели системы ПВО С-300. Расстояние и скорость полета почти не оставляют времени на реагирование.

  • Недавно оккупанты нанесли как минимум шесть ударов по Харькову, под огнем была центральная часть города. В частности, обстреливалось промышленное предприятие в Киевском районе.
  • Фото последствий этого удара можно увидеть здесь. 
  • Утром 5 февраля россияне ракетой С-300 разрушили верхние этажи университета городского хозяйства в Харькове.

Смотрите также: Терехов опубликовал момент ракетного удара по парку Горького в Харькове — видео

Дмитро Гриниченко
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обстрел война ракетный удар Харьков олег синегубов игорь терехов критическая инфраструктура
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