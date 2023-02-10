РФ нанесла около 10 ударов по Харькову — били по энергетике, в городе перебои со светом

Российские оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову в ночь на 10 февраля, били по критической инфраструктуре. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, россияне нанесли удары по инфраструктурным объектам, зафиксировано около 10 взрывов.

В некоторых районах города наблюдаются перебои с электроэнергией.

Он отметил, что на местах прилетов уже работают экстренные службы, информация о пострадавших и масштабах разрушений пока неизвестна.

Городской голова Игорь Терехов также предупредил о возможных проблемах со светом, водой и отоплением в Харькове после обстрела.

СПРАВКА. Харьков находится в 35-40 км от границы с Россией. Оккупанты используют для ударов по городу адаптированные под наземные цели системы ПВО С-300. Расстояние и скорость полета почти не оставляют времени на реагирование.

Недавно оккупанты нанесли как минимум шесть ударов по Харькову, под огнем была центральная часть города. В частности, обстреливалось промышленное предприятие в Киевском районе.

Фото последствий этого удара можно увидеть здесь.

Утром 5 февраля россияне ракетой С-300 разрушили верхние этажи университета городского хозяйства в Харькове.

Смотрите также: Терехов опубликовал момент ракетного удара по парку Горького в Харькове — видео

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.