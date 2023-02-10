РФ нанесла около 10 ударов по Харькову — били по энергетике, в городе перебои со светом
Российские оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову в ночь на 10 февраля, били по критической инфраструктуре. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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По его словам, россияне нанесли удары по инфраструктурным объектам, зафиксировано около 10 взрывов.
В некоторых районах города наблюдаются перебои с электроэнергией.
Он отметил, что на местах прилетов уже работают экстренные службы, информация о пострадавших и масштабах разрушений пока неизвестна.
Городской голова Игорь Терехов также предупредил о возможных проблемах со светом, водой и отоплением в Харькове после обстрела.
- Недавно оккупанты нанесли как минимум шесть ударов по Харькову, под огнем была центральная часть города. В частности, обстреливалось промышленное предприятие в Киевском районе.
- Фото последствий этого удара можно увидеть здесь.
- Утром 5 февраля россияне ракетой С-300 разрушили верхние этажи университета городского хозяйства в Харькове.
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