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Терехов опубликовал момент ракетного удара по парку Горького в Харькове — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 09:53
Последствия удара по Харькову (Фото: Игорь Терехов/Telegram)
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Городской голова Харькова Игорь Терехов опубликовал в Telegram видео прилета в центральный парк в ночь на 8 февраля.

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На записи на заднем фоне можно увидеть момент ракетного удара российских оккупантов по парку. 

Всего оккупанты нанесли минимум шесть ударов, под огнем была центральная часть города. В частности, обстреливалось промышленное предприятие в Киевском районе Харькова.

Фото последствий удара можно увидеть здесь. 

СПРАВКА. Харьков находится в 35-40 км от границы с Россией. Оккупанты используют для ударов по городу адаптированные под наземные цели системы ПВО С-300. Расстояние и скорость полета почти не оставляют времени на реагирование.

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Дмитро Гриниченко
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