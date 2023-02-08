Городской голова Харькова Игорь Терехов опубликовал в Telegram видео прилета в центральный парк в ночь на 8 февраля.

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На записи на заднем фоне можно увидеть момент ракетного удара российских оккупантов по парку.

Всего оккупанты нанесли минимум шесть ударов, под огнем была центральная часть города. В частности, обстреливалось промышленное предприятие в Киевском районе Харькова.

Фото последствий удара можно увидеть здесь.

СПРАВКА. Харьков находится в 35-40 км от границы с Россией. Оккупанты используют для ударов по городу адаптированные под наземные цели системы ПВО С-300. Расстояние и скорость полета почти не оставляют времени на реагирование.

Утром 5 февраля россияне ракетой С-300 разрушили верхние этажи университета городского хозяйства в Харькове.

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Дмитро Гриниченко

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