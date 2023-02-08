Ночной обстрел Харькова: армия России ударила ракетой и по центральному парку – фото
08.02.2023, 07:42
Прилет по парку Горького, Харьков (фото - Игорь Терехов, Telegram)
Под ночной ракетный удар армии России попал Центральный парк Харькова, сообщает мэр города Игорь Терехов.
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На опубликованных снимках видна воронка в земле, обломанные ветки, поваленная лавочка и разбросанная на дорожки земля.
Всего оккупанты нанесли минимум шесть ударов, под огнем была центральная часть города. В частности, обстреливалось промышленное предприятие в Киевском районе Харькова.
Корреспондент LIGA.net слышал минимум шесть громких ударов около 23:00-23:15. Два из них прозвучали до тревоги.
СПРАВКА. Харьков находится в 35-40 км от границы с Россией. Оккупанты используют для ударов по городу адаптированные под наземные цели системы ПВО С-300. Расстояние и скорость полета почти не оставляют времени на реагирование.
- Утром 5 февраля россияне ракетой С-300 разрушили верхние этажи университета городского хозяйства в Харькове.
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