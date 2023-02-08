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Ночной обстрел Харькова: армия России ударила ракетой и по центральному парку – фото

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 07:42
Ночной обстрел Харькова: армия России ударила ракетой и по центральному парку – фото - Фото
Прилет по парку Горького, Харьков (фото - Игорь Терехов, Telegram)

Под ночной ракетный удар армии России попал Центральный парк Харькова, сообщает мэр города Игорь Терехов.

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На опубликованных снимках видна воронка в земле, обломанные ветки, поваленная лавочка и разбросанная на дорожки земля.

Ночной обстрел Харькова: армия России ударила ракетой и по центральному парку – фото

Ночной обстрел Харькова: армия России ударила ракетой и по центральному парку – фото

Ночной обстрел Харькова: армия России ударила ракетой и по центральному парку – фото

Всего оккупанты нанесли минимум шесть ударов, под огнем была центральная часть города. В частности, обстреливалось промышленное предприятие в Киевском районе Харькова.

Корреспондент LIGA.net слышал минимум шесть громких ударов около 23:00-23:15. Два из них прозвучали до тревоги.

СПРАВКА. Харьков находится в 35-40 км от границы с Россией. Оккупанты используют для ударов по городу адаптированные под наземные цели системы ПВО С-300. Расстояние и скорость полета почти не оставляют времени на реагирование.

Читайте также: СБУ: Житель Харьковской области поставлял в РФ комплектующие для военных субмарин

Марко Сировой
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