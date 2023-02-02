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СБУ: Житель Харьковской области поставлял в РФ комплектующие для военных субмарин

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 18:03
СБУ: Житель Харьковской области поставлял в РФ комплектующие для военных субмарин - Фото
Фото: СБУ

СБУ сообщает, что киберспециалисты Службы прекратили незаконную деятельность украинского "дельца", который, несмотря на запрет СНБО, поставлял в РФ товары двойного использования. Эти детали, по данным ведомства, использовались на российских подлодках, задействованных в ракетных ударах по гражданской инфраструктуре Украины.

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Злоумышленником оказался житель Харьковской области, говорят в СБУ.

По данным следствия, чтобы обойти запрет на военно-техническое сотрудничество с РФ, он создал свою компанию, которая закупала товары двойного назначения у украинских предприятий и под видом "гражданских приборов" поставляла их в Россию.

"Впрочем, как установила СБУ, на самом деле продукция использовалась для оснащения флота государства-агрессора. В частности, для оборудования подлодок, с которых рашисты запускают ракеты по Украине", – говорится в сообщении.

В СБУ утверждают, что после полномасштабного вторжения "делец" пытался наладить новый канал доставки товаров в РФ через третьи страны. Однако, благодаря реакции СБУ, это удалось предотвратить, сообщают в ведомстве.

В настоящее время фигуранту сообщили о подозрении в нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ст. 333 УК).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет.

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Вадим Ребрина
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сбу ракетный удар подлодка
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