Минобороны Румынии не подтверждает пролет российской ракеты над территорией страны

Министерство обороны Румынии не подтверждает информацию о пролете российской ракеты над территорией страны. Об этом сообщает Europei Liberă.

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"Информация о российской ракете, которая должна была пролететь над воздушным пространством Румынии, не подтверждается", – ответили в министерстве на запрос издания.

Там также заявили, что позже предоставят обновленную информацию.

Ранее сегодня главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что во время сегодняшнего ракетного обстрела Украины Россией две российские ракеты "Калибр" пересекли границы Молдовы и Румынии.

Минобороны Молдовы заявило, что обнаружило ракету, которая пересекла воздушное пространство Республики Молдова над городом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над городом Косавцы Сорокского района.

"Министерство обороны во взаимодействии с ответственными структурами страны внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает нарушение воздушного пространства Республики Молдова", – говорится в сообщении ведомства.

Утром 10 февраля российские оккупанты совершили массовые пуски ракет большой дальности по объектам гражданской критической инфраструктуры. LIGA.net ведет хронику этого эпизода геноцидной войны РФ против украинского народа.

Вадим Ребрина

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