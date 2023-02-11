Украина была атакована 20 дронами-камикадзе Shahed-136. Все БПЛА сбили силы ПВО
11.02.2023, 09:26
Пулемет мобильных групп ВСУ (Фото: Сухопутные войска)
Силы противовоздушной обороны уничтожили 20 иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131, которые россияне запустили по критической инфраструктуре Украины. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявили, что вечером 10 февраля оккупанты атаковали инфраструктуру в нескольких регионах Украины.
Беспилотники иранского производства запускались с восточного побережья Азовского моря.
С 18:00 по 23:55 украинская ПВО и ВСУ уничтожили 20 ударных дронов.
- Ранее главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что во время ракетного обстрела Украины Россией две российские ракеты "Калибр" пересекли границы Молдовы и Румынии.
- Министерство обороны Румынии не подтверждает информацию о пролете российской ракеты над территорией страны.
- В Киеве ПВО сбила 10 ракет россиян, есть повреждения электросетей, энергетики работают.
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