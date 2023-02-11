Украина была атакована 20 дронами-камикадзе Shahed-136. Все БПЛА сбили силы ПВО

Силы противовоздушной обороны уничтожили 20 иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131, которые россияне запустили по критической инфраструктуре Украины. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявили, что вечером 10 февраля оккупанты атаковали инфраструктуру в нескольких регионах Украины.

Беспилотники иранского производства запускались с восточного побережья Азовского моря.

С 18:00 по 23:55 украинская ПВО и ВСУ уничтожили 20 ударных дронов.

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Дмитро Гриниченко

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