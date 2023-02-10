UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве прозвучали взрывы — Россия наносит ракетные удары, работает ПВО

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 10:11
В Киеве прозвучали взрывы — Россия наносит ракетные удары, работает ПВО - Фото
ЗРК IRIS-T (Фото: скриншот с видео)

В Киеве прозвучал ряд взрывов, российские оккупанты пытаются нанести ракетные удары по столице. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Известно, что в городе прозвучали взрывы, КГВА сообщает о работе сил противовоздушной обороны. 

Жителей призвали сохранять спокойствие и быть в укрытиях.

Ракеты по Украине запустили со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС около 08:30. 

Осенью 2022 года страна-террорист РФ начала прицельно бить по критической инфраструктуре Украины. Цель таких преступлений – лишить украинцев электричества, отопления, воды и других базовых услуг, устроить гуманитарную катастрофу и спровоцировать протесты для принуждения президента Зеленского и его правительства к капитуляции. Происходят также удары  по жилым частным и многоквартирным домам.

Читайте также: Россия запустила ракеты по Украине, ПВО начеку – хроника событий

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война киев пво ракетный удар виталий кличко КГВА
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 