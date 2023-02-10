В Киеве прозвучали взрывы — Россия наносит ракетные удары, работает ПВО
10.02.2023, 10:11
ЗРК IRIS-T (Фото: скриншот с видео)
В Киеве прозвучал ряд взрывов, российские оккупанты пытаются нанести ракетные удары по столице. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
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Известно, что в городе прозвучали взрывы, КГВА сообщает о работе сил противовоздушной обороны.
Жителей призвали сохранять спокойствие и быть в укрытиях.
Ракеты по Украине запустили со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС около 08:30.
Осенью 2022 года страна-террорист РФ начала прицельно бить по критической инфраструктуре Украины. Цель таких преступлений – лишить украинцев электричества, отопления, воды и других базовых услуг, устроить гуманитарную катастрофу и спровоцировать протесты для принуждения президента Зеленского и его правительства к капитуляции. Происходят также удары по жилым частным и многоквартирным домам.
- Послушайте, как насмехаются авиаторы РФ, убившие людей в многоэтажке в Днепре.
- Российские оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову в ночь на 10 февраля, били по критической инфраструктуре.
- Запорожье подверглось крупнейшей атаке РФ за время большой войны — 17 ударов за час.
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