В Киеве прозвучали взрывы — Россия наносит ракетные удары, работает ПВО

В Киеве прозвучал ряд взрывов, российские оккупанты пытаются нанести ракетные удары по столице. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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Известно, что в городе прозвучали взрывы, КГВА сообщает о работе сил противовоздушной обороны.

Жителей призвали сохранять спокойствие и быть в укрытиях.

Ракеты по Украине запустили со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС около 08:30.

Осенью 2022 года страна-террорист РФ начала прицельно бить по критической инфраструктуре Украины. Цель таких преступлений – лишить украинцев электричества, отопления, воды и других базовых услуг, устроить гуманитарную катастрофу и спровоцировать протесты для принуждения президента Зеленского и его правительства к капитуляции. Происходят также удары по жилым частным и многоквартирным домам.

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Дмитро Гриниченко

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