Воздушные силы: Ракеты по Украине запустили бомбардировщики Ту-95МС около 08:30
10.02.2023, 09:24
Бомбардировщик Ту-95МС (Фото: ресурс оккупантов)
Российские оккупанты запустили ракеты по Украине со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС около 08:30. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что стратегическая авиация противника запустила крылатые ракеты по Украине.
В эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Он отметил, что россияне осуществляют пуски из районов Черного и Каспийского моря, чтобы скрыть неисправности ракет, которые иногда падают.
Осенью 2022 года страна-террорист РФ начала прицельно бить по критической инфраструктуре Украины. Цель таких преступлений – лишить украинцев электричества, отопления, воды и других базовых услуг, устроить гуманитарную катастрофу и спровоцировать протесты для принуждения президента Зеленского и его правительства к капитуляции. Происходят также удары по жилым частным и многоквартирным домам.
- Послушайте, как насмехаются авиаторы РФ, убившие людей в многоэтажке в Днепре.
- Российские оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову в ночь на 10 февраля, били по критической инфраструктуре.
- Запорожье подверглось крупнейшей атаке РФ за время большой войны — 17 ударов за час.
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