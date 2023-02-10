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Воздушные силы: Ракеты по Украине запустили бомбардировщики Ту-95МС около 08:30

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 09:24
Воздушные силы: Ракеты по Украине запустили бомбардировщики Ту-95МС около 08:30 - Фото
Бомбардировщик Ту-95МС (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты запустили ракеты по Украине со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС около 08:30. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что стратегическая авиация противника запустила крылатые ракеты по Украине. 

В эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Он отметил, что россияне осуществляют пуски из районов Черного и Каспийского моря, чтобы скрыть неисправности ракет, которые иногда падают. 

Осенью 2022 года страна-террорист РФ начала прицельно бить по критической инфраструктуре Украины. Цель таких преступлений – лишить украинцев электричества, отопления, воды и других базовых услуг, устроить гуманитарную катастрофу и спровоцировать протесты для принуждения президента Зеленского и его правительства к капитуляции. Происходят также удары  по жилым частным и многоквартирным домам.

Читайте также: Россия запустила ракеты по Украине, ПВО начеку – хроника событий

Дмитро Гриниченко
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война ракетный удар воздушные силы Ту-95МС Юрий Игнат
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