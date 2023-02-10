Россияне запустили "шахеды" на юге Украины: Ким заявил, что сбиты уже три

Вечером 10 февраля россияне запустили по южной территории Украины дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким утверждает, что украинские силы сбили три беспилотника россиян.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В 20:13 Ким сообщил, что в небе над Николаевской областью зафиксированы "шахеды". Позднее он добавил, что "не только у нас".

В 20:27 глава ОВА написал, что, по предварительным данным, уничтожены два дрона-камикадзе. Вскоре он сообщил о еще одном сбитом беспилотнике, после чего в области объявили воздушную тревогу.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в 20:25 сообщил, что в направлении области движутся "шахеды".

Утром 10 февраля оккупанты совершили массовые пуски ракет большой дальности по объектам гражданской критической инфраструктуры. LIGA.net вела хронику.

вела хронику. Залужный сообщил, что с 21:50 9 февраля по 12:00 10 февраля российские оккупанты осуществили 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 – 43, "Калибр" – 28), а также до 35 ракет комплекса С-300. Кроме этого, враг применил семь "шахедов".

Смотрите также: Воздушные силы показали уничтожение российской крылатой ракеты на юге Украины – видео

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.