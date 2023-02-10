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Воздушные силы показали уничтожение российской крылатой ракеты на юге Украины – видео

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 16:14
Воздушные силы показали уничтожение российской крылатой ракеты на юге Украины – видео - Фото
Скриншот из видео

Воины мобильной огневой группы радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого воздушного командования "Юг" во время сегодняшнего ракетного удара страны-оккупанта точным выстрелом из ПЗРК сбили российскую крылатую ракету на юге страны. Об этом сообщает пресс-служба ВК "Юг".

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Всего на юге страны сбито 15 крылатых ракет: 13 ракет – над Одесской областью, еще две – над Николаевской.

  • Утром 10 февраля российские оккупанты совершили массовые пуски ракет большой дальности по объектам гражданской критической инфраструктуры. LIGA.net ведет хронику этого эпизода геноцидной войны РФ против украинского народа.
  • Ранее сегодня главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что во время сегодняшнего ракетного обстрела Украины Россией две российские ракеты "Калибр" пересекли границы Молдовы и Румынии. Румыния эту информацию опровергает, Молдова подтвердила.
  • Пресс-секретарь генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, отвечая на вопрос о заявлении Украины о том, что российская ракета в ходе сегодняшней атаки против Украины пролетела над территорией Румынии, сослалась на заявление Министерства обороны Румынии. 
Вадим Ребрина
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