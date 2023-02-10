Воздушные силы показали уничтожение российской крылатой ракеты на юге Украины – видео
10.02.2023, 16:14
Скриншот из видео
Воины мобильной огневой группы радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого воздушного командования "Юг" во время сегодняшнего ракетного удара страны-оккупанта точным выстрелом из ПЗРК сбили российскую крылатую ракету на юге страны. Об этом сообщает пресс-служба ВК "Юг".
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Всего на юге страны сбито 15 крылатых ракет: 13 ракет – над Одесской областью, еще две – над Николаевской.
- Утром 10 февраля российские оккупанты совершили массовые пуски ракет большой дальности по объектам гражданской критической инфраструктуры. LIGA.net ведет хронику этого эпизода геноцидной войны РФ против украинского народа.
- Ранее сегодня главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что во время сегодняшнего ракетного обстрела Украины Россией две российские ракеты "Калибр" пересекли границы Молдовы и Румынии. Румыния эту информацию опровергает, Молдова подтвердила.
- Пресс-секретарь генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, отвечая на вопрос о заявлении Украины о том, что российская ракета в ходе сегодняшней атаки против Украины пролетела над территорией Румынии, сослалась на заявление Министерства обороны Румынии.
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