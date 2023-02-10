Воздушные силы показали уничтожение российской крылатой ракеты на юге Украины – видео

Воины мобильной огневой группы радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого воздушного командования "Юг" во время сегодняшнего ракетного удара страны-оккупанта точным выстрелом из ПЗРК сбили российскую крылатую ракету на юге страны. Об этом сообщает пресс-служба ВК "Юг".

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Всего на юге страны сбито 15 крылатых ракет: 13 ракет – над Одесской областью, еще две – над Николаевской.

Утром 10 февраля российские оккупанты совершили массовые пуски ракет большой дальности по объектам гражданской критической инфраструктуры. LIGA.net ведет хронику этого эпизода геноцидной войны РФ против украинского народа.

ведет хронику этого эпизода геноцидной войны РФ против украинского народа. Ранее сегодня главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что во время сегодняшнего ракетного обстрела Украины Россией две российские ракеты "Калибр" пересекли границы Молдовы и Румынии. Румыния эту информацию опровергает, Молдова подтвердила.

Пресс-секретарь генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, отвечая на вопрос о заявлении Украины о том, что российская ракета в ходе сегодняшней атаки против Украины пролетела над территорией Румынии, сослалась на заявление Министерства обороны Румынии.

Вадим Ребрина

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