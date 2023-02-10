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Российская ракета в небе Румынии. У Столтенберга сослались на заявление Бухареста

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10.02.2023, 15:23
Российская ракета в небе Румынии. У Столтенберга сослались на заявление Бухареста - Фото
Йенс Столтенберг (фото - пресс-служба НАТО)

Пресс-секретарь генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, отвечая на вопрос о заявлении Украины о том, что российская ракета в ходе сегодняшней атаки против Украины пролетела над территорией Румынии, сослалась на заявление Министерства обороны Румынии. Об этом сообщает The Washington Post.

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New York Times пишет, что в НАТО отказались комментировать инцидент.

Ранее сегодня главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что во время сегодняшнего ракетного обстрела Украины Россией две российские ракеты "Калибр" пересекли границы Молдовы и Румынии.

В Молдове подтвердили пролет ракеты над своей территорией и вызвали посла России.

Минобороны Румынии официально опровергло информацию о том, что российская ракета пролетела в воздушном пространстве страны.

После этого представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат еще раз, уже после опровержения от Минобороны Румынии, повторил, что две российские ракеты залетели в воздушное пространство этой страны. Это, по его словам, "наблюдалось радиолокационно".

Президент Владимир Зеленский назвал вызовом НАТО проход через Молдову и Румынию ракет "Калибр".

  • Утром 10 февраля российские оккупанты совершили массовые пуски ракет большой дальности по объектам гражданской критической инфраструктуры. LIGA.net ведет хронику этого эпизода геноцидной войны РФ против украинского народа.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что с 21:50 9 февраля по 12:00 10 февраля российские оккупанты осуществили 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 – 43, "Калибр" – 28), а также до 35 ракет комплекса С-300. Кроме этого, враг применил 7 ударных БПЛА типа Shahed.
Вадим Ребрина
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ВСУ нато пво ракетный удар йенс столтенберг
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