Российская ракета в небе Румынии. У Столтенберга сослались на заявление Бухареста
Пресс-секретарь генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, отвечая на вопрос о заявлении Украины о том, что российская ракета в ходе сегодняшней атаки против Украины пролетела над территорией Румынии, сослалась на заявление Министерства обороны Румынии. Об этом сообщает The Washington Post.
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New York Times пишет, что в НАТО отказались комментировать инцидент.
Ранее сегодня главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что во время сегодняшнего ракетного обстрела Украины Россией две российские ракеты "Калибр" пересекли границы Молдовы и Румынии.
В Молдове подтвердили пролет ракеты над своей территорией и вызвали посла России.
Минобороны Румынии официально опровергло информацию о том, что российская ракета пролетела в воздушном пространстве страны.
После этого представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат еще раз, уже после опровержения от Минобороны Румынии, повторил, что две российские ракеты залетели в воздушное пространство этой страны. Это, по его словам, "наблюдалось радиолокационно".
Президент Владимир Зеленский назвал вызовом НАТО проход через Молдову и Румынию ракет "Калибр".
- Утром 10 февраля российские оккупанты совершили массовые пуски ракет большой дальности по объектам гражданской критической инфраструктуры. LIGA.net ведет хронику этого эпизода геноцидной войны РФ против украинского народа.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что с 21:50 9 февраля по 12:00 10 февраля российские оккупанты осуществили 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 – 43, "Калибр" – 28), а также до 35 ракет комплекса С-300. Кроме этого, враг применил 7 ударных БПЛА типа Shahed.
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