Российская ракета в небе Румынии. У Столтенберга сослались на заявление Бухареста

Пресс-секретарь генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, отвечая на вопрос о заявлении Украины о том, что российская ракета в ходе сегодняшней атаки против Украины пролетела над территорией Румынии, сослалась на заявление Министерства обороны Румынии. Об этом сообщает The Washington Post.

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New York Times пишет, что в НАТО отказались комментировать инцидент.

Ранее сегодня главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что во время сегодняшнего ракетного обстрела Украины Россией две российские ракеты "Калибр" пересекли границы Молдовы и Румынии.

В Молдове подтвердили пролет ракеты над своей территорией и вызвали посла России.

Минобороны Румынии официально опровергло информацию о том, что российская ракета пролетела в воздушном пространстве страны.

После этого представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат еще раз, уже после опровержения от Минобороны Румынии, повторил, что две российские ракеты залетели в воздушное пространство этой страны. Это, по его словам, "наблюдалось радиолокационно".

Президент Владимир Зеленский назвал вызовом НАТО проход через Молдову и Румынию ракет "Калибр".

Утром 10 февраля российские оккупанты совершили массовые пуски ракет большой дальности по объектам гражданской критической инфраструктуры. LIGA.net ведет хронику этого эпизода геноцидной войны РФ против украинского народа.

ведет хронику этого эпизода геноцидной войны РФ против украинского народа. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что с 21:50 9 февраля по 12:00 10 февраля российские оккупанты осуществили 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 – 43, "Калибр" – 28), а также до 35 ракет комплекса С-300. Кроме этого, враг применил 7 ударных БПЛА типа Shahed.

Вадим Ребрина

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