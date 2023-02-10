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Зеленский назвал вызовом НАТО проход российских ракет через Молдову и Румынию – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 14:38
Владимир Зеленский (Фото: ОП)
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Президент Владимир Зеленский назвал вызовом НАТО проход через Молдову и Румынию ракет "калибр", которые Россия использовала сегодня для очередной атаки против Украины. Об этом Зеленский заявил в видеообращении.

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Президент отметил, что россияне с утра запустили по меньшей мере 70 ракет в очередной массированной атаке на гражданскую инфраструктуру Украины.

"Несколько российских ракет прошли по воздушному пространству Молдовы и Румынии. Эти ракеты – вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить", – заявил Зеленский.

  • Утром 10 февраля российские оккупанты осуществили массированные пуски ракет большой дальности по объектам гражданской критической инфраструктуры. LIGA.net ведет хронику этого эпизода геноцидной войны РФ против украинского народа.
  • Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты "Калибр" пересекли границы Молдовы и Румынии. В Молдове информацию подтвердили и вызвали посла РФ, в Румынии отрицают.
  • В результате российского удара были серьезно повреждены четыре электростанции ДТЭК.

Читайте также: Итог: РФ запустила 71 крылатую ракету и 7 дронов, сбито 61 и 5. Еще было 35 ракет С-300

Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский нато ракетный удар Румыния Молдова
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