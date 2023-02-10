Президент Владимир Зеленский назвал вызовом НАТО проход через Молдову и Румынию ракет "калибр", которые Россия использовала сегодня для очередной атаки против Украины. Об этом Зеленский заявил в видеообращении.

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Президент отметил, что россияне с утра запустили по меньшей мере 70 ракет в очередной массированной атаке на гражданскую инфраструктуру Украины.

"Несколько российских ракет прошли по воздушному пространству Молдовы и Румынии. Эти ракеты – вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить", – заявил Зеленский.

Утром 10 февраля российские оккупанты осуществили массированные пуски ракет большой дальности по объектам гражданской критической инфраструктуры. LIGA.net ведет хронику этого эпизода геноцидной войны РФ против украинского народа.

ведет хронику этого эпизода геноцидной войны РФ против украинского народа. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты "Калибр" пересекли границы Молдовы и Румынии. В Молдове информацию подтвердили и вызвали посла РФ, в Румынии отрицают.

В результате российского удара были серьезно повреждены четыре электростанции ДТЭК.

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Наталія Медведєва

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