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Оккупанты ведут разведку с использованием аэростатов с противорадарной системой – ПС ЗСУ

Цей матеріал також доступний українською
12.02.2023, 22:46
Оккупанты ведут разведку с использованием аэростатов с противорадарной системой – ПС ЗСУ - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - СБУ)

Российские оккупанты применяют для ведения разведки не только беспилотники, но и аэростаты с угловыми отражателями. Об этом сообщили в Telegram Воздушные силы ВСУ. 

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Военные написали, что россияне использовали разведывательный БПЛА и несколько воздушных шаров с угловыми отражателями. По вражескому БПЛА работала противовоздушная оборона воздушного командования "Восток", результат уточняется.

ВС ВСУ также опровергли сообщения в соцсетях, что россияне вечером якобы начали атаку беспилотниками.

СПРАВКА. Уголковый отражатель – устройство в виде трехгранного угла с взаимно перпендикулярными металлическими или стеклянными зеркалами. Такой угол отражает попадающие в него лучи строго в обратном направлении. Используется, в числе прочего, для создания помех (ложных целей) для радиолокационным системам.
Сергій Бережний
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