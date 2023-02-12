Оккупанты ведут разведку с использованием аэростатов с противорадарной системой – ПС ЗСУ

Российские оккупанты применяют для ведения разведки не только беспилотники, но и аэростаты с угловыми отражателями. Об этом сообщили в Telegram Воздушные силы ВСУ.

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Военные написали, что россияне использовали разведывательный БПЛА и несколько воздушных шаров с угловыми отражателями. По вражескому БПЛА работала противовоздушная оборона воздушного командования "Восток", результат уточняется.

ВС ВСУ также опровергли сообщения в соцсетях, что россияне вечером якобы начали атаку беспилотниками.

СПРАВКА. Уголковый отражатель – устройство в виде трехгранного угла с взаимно перпендикулярными металлическими или стеклянными зеркалами. Такой угол отражает попадающие в него лучи строго в обратном направлении. Используется, в числе прочего, для создания помех (ложных целей) для радиолокационным системам.

Российские оккупанты пытались защищаться уголковыми отражателями от ударов HIMARS ВСУ под Херсоном.

12 февраля появились сообщения, что Иран тайно переправляет в Россию новые типы усовершенствованных боевых дронов-бомбардировщиков большой дальности.

Сергій Бережний

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