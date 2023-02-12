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Иран тайно перебрасывает в Россию дроны высокого радиуса действия – The Guardian

Цей матеріал також доступний українською
12.02.2023, 19:43
Иран тайно перебрасывает в Россию дроны высокого радиуса действия – The Guardian - Фото
Дрон Mohajer-6 (фото - Twitter Минобороны)

Иран тайно переправляет в Россию новые типы усовершенствованных боевых беспилотников-бомбардировщиков большой дальности. Об этом пишет The Guardian.

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Для контрабандной доставки в Россию новых типов усовершенствованных боевых беспилотников большой дальности Иран использует морской транспорт и самолеты государственной авиакомпании, сообщили изданию "источники в ближневосточной стране".

В публикации утверждается, что по меньшей мере 18 беспилотников были переданы России после визита российских военных и технических специалистов в Тегеран в ноябре 2022 года. Во время этой поездки представители страны-агрессора отобрали шесть беспилотников Mohajer-6 с радиусом действия около 200 км и способностью нести по четыре ракеты "воздух-земля", а также 12 беспилотников Shahed-191 и Shahed-129.

Издание отмечает, что в этот раз речь идет не о дронах-камикадзе, а о беспилотниках, которые предназначены для сброса бомб и возвращения на базу.

Сергій Бережний
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Иран ударные беспилотники ударные дроны Mohajer-6 Shahed-191 Shahed-129
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