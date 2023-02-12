Иран тайно перебрасывает в Россию дроны высокого радиуса действия – The Guardian

Иран тайно переправляет в Россию новые типы усовершенствованных боевых беспилотников-бомбардировщиков большой дальности. Об этом пишет The Guardian.

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Для контрабандной доставки в Россию новых типов усовершенствованных боевых беспилотников большой дальности Иран использует морской транспорт и самолеты государственной авиакомпании, сообщили изданию "источники в ближневосточной стране".

В публикации утверждается, что по меньшей мере 18 беспилотников были переданы России после визита российских военных и технических специалистов в Тегеран в ноябре 2022 года. Во время этой поездки представители страны-агрессора отобрали шесть беспилотников Mohajer-6 с радиусом действия около 200 км и способностью нести по четыре ракеты "воздух-земля", а также 12 беспилотников Shahed-191 и Shahed-129.

Издание отмечает, что в этот раз речь идет не о дронах-камикадзе, а о беспилотниках, которые предназначены для сброса бомб и возвращения на базу.

5 февраля The Wall Street Journal сообщил, что Россия и Иран согласовали создание на территории РФ производства иранских дронов-камикадзе.

6 февраля ГУР сообщило, что на начало месяца войска РФ использовали около 660 дронов-"шахедов", в то же время по контракту Москвы и Тегерана предусмотрена поставка совокупно 1750 единиц.

9 февраля сообщалось, что Иран, по всей видимости, модифицирует ударные беспилотники, которые поставляет России специально для увеличения урона гражданским объектам.

Сергій Бережний

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