Иран и Россия договорились о производстве дронов-камикадзе в РФ – WSJ

Россия и Иран продолжают укреплять военное сотрудничество и согласовали создание на территории РФ производства иранских беспилотников-камикадзе. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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По данным издания, которое ссылается на официальные источники "одной из союзных США стран", Москва и Тегеран согласовали планы строительства в России завода мощностью 6000 дронов.

Как сообщается, в начале января Россию посещала иранская делегация, которая проинспектировала место строительства завода в районе Елабуги и согласовала вопросы сотрудничества.

Также источники утверждают, что Иран и Россия договариваются о разработке "более быстрого" дрона на базе Shahed-136.

Планируемый завод входит в сделку между Россией и Ираном на сумму в $1 млрд, в рамках которой Иран получает для исследования образцы современного оружия, которое Россия смогла захватить в Украине, утверждают источники.

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Сергій Бережний

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