Иран и Россия договорились о производстве дронов-камикадзе в РФ – WSJ
Россия и Иран продолжают укреплять военное сотрудничество и согласовали создание на территории РФ производства иранских беспилотников-камикадзе. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
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По данным издания, которое ссылается на официальные источники "одной из союзных США стран", Москва и Тегеран согласовали планы строительства в России завода мощностью 6000 дронов.
Как сообщается, в начале января Россию посещала иранская делегация, которая проинспектировала место строительства завода в районе Елабуги и согласовала вопросы сотрудничества.
Также источники утверждают, что Иран и Россия договариваются о разработке "более быстрого" дрона на базе Shahed-136.
Планируемый завод входит в сделку между Россией и Ираном на сумму в $1 млрд, в рамках которой Иран получает для исследования образцы современного оружия, которое Россия смогла захватить в Украине, утверждают источники.
- Иран давно пересек "красную черту", и от разрыва дипломатических отношений с Киевом Тегеран отделяет только решение президента Владимира Зеленского, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
- Иран и Россия объединили свои банковские системы из-за отключения от SWIFT.
- В Украине пока не зафиксированы случаи применения Россией ракет из Ирана и КНДР, но опасность таких поставок сохраняется.
- Тегеран поставляет России вооружения для войны против Украины и при этом утверждает, что "мы не признаем Крым и Донбасс российскими".
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