Иран пересек черту. Кулеба предложил Зеленскому решить, разорвать ли отношения со страной

Начав снабжать страну-оккупанта Россию дронами-камикадзе для войны против Украины, Иран пересек черту, и от разрыва дипломатических отношений с Киевом Тегеран отделяет только решение президента Владимира Зеленского. Об этом, отвечая на вопрос BBC News Україна, "кто стоит за взрывами на иранских военных заводах", сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Он сказал, что не знает ответа на вопрос, кто ударил по военным объектам в Иране, но отметил: "Мы Ирану ничего злого исторически не сделали".

"Они начали снабжать боевыми дронами-камикадзе Россию. Они пересекли черту. Это наш сигнал Ирану – каким бы выгодным ни казалось вам сотрудничество с Россией против Украины, уверяем вас, что негативные последствия этого сотрудничества в разы превысят любую выгоду", – подчеркнул Кулеба.

По словам главы МИД, "дальше уже решать Ирану, как им поступить".

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На вопрос, будет или нет разрыв дипломатических отношений с Тегераном из-за иранской помощи оккупантам, глава МИД ответил, что он уже внес такое предложение на рассмотрение президента.

"Этот вопрос абсолютно открыт. Решение может быть принято в любой момент в зависимости от дальнейшего поведения Ирана", – резюмировал он.

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Євген Пилипенко

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