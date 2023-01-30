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У Кулебы ответили персидской мудростью на недовольства МИД Ирана твитом Подоляка

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 18:34
У Кулебы ответили персидской мудростью на недовольства МИД Ирана твитом Подоляка - Фото
Олег Николенко (фото – Facebook Николенко)

Министерство иностранных дел отреагировало на то, что МИД Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране в связи с комментарием советника главы Офиса президента Михаила Подоляка по поводу удара беспилотников по военному заводу в Исфахане. Украинские дипломаты в ответ на это напомнили о персидской народной мудрости.

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"Украина неоднократно предостерегала Иран: последствия за поддержку агрессии против Украины будут гораздо масштабнее, чем выгода от сотрудничества с Россией. Нам неизвестна причина взрывов на иранских объектах. Но как гласит персидская народная мудрость: не делай другому зла, и себе не навредишь", – написал спикер МИД Олег Николенко.

29 января Подоляк прокомментировал "взрывную ночь" в Иране словами "Украина же предупреждала".

Он также сделал репост своего твита от 24 декабря 2022 года, в котором призывал уничтожить производство оружия в Иране, которое страна предоставляет россиянам.

  • Ночью 29 января в Иране беспилотники атаковали ряд объектов. В Иране заявили, что громкий взрыв на военном заводе в Исфахане был вызван "неудачной" атакой беспилотников.
  • Ночная атака беспилотников в Исфахан имела "огромный успех", несмотря на заявления Ирана об обратном, пишет израильская газета The Jerusalem Post.
  • По данным СМИ, за атаками беспилотников в Иране предположительно стоит Израиль.
Оксана Житнюк
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война МИД Иран олег николенко
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