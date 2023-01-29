Ночью 29 января в Иране беспилотники атаковали военный завод по производству боеприпасов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное агентство IRNA.

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Как отмечается, громкий взрыв на военном заводе в центральном иранском городе Исфахане был вызван "неудачной" атакой беспилотников.

"Один из (беспилотников) был сбит ... ПВО, а два других попали в ловушки ПВО и взорвались. К счастью, эта неудачная атака не привела к человеческим жертвам и нанесла незначительные повреждения крыше завода", – говорится в сообщении министерства обороны Ирана.

Ранее иранские информационные агентства сообщили о громком взрыве и опубликовали видео, где видно вспышку света на заводе, который, как утверждается, является заводом по производству боеприпасов, а также кадры с автомобилями скорой помощи и пожарными машинами возле завода.

مقایسه انفجار ترقه چهارشنبه سوری با انفجار امشب اصفهان pic.twitter.com/9WQN4uxQqm — pezh_dost (@pezh_d) January 28, 2023

این ویدئو فک کنم مربوط ب همین حادثه اخیر اصفهان باشه

دوستان اصفهانی تایید کنن اگه هست#اصفهان pic.twitter.com/2Q9z0zi9UY — بچه خور (@AMET976) January 28, 2023

"(Атака) не повлияла на наши объекты и миссию", – говорится в заявлении минобороны Ирана.

Как отмечается, в последние годы было несколько случаев взрывов и пожаров на иранских военных, ядерных и промышленных объектах.

В июле 2022 года Иран объявил об аресте группы курдских боевиков, обвинив их в том, что они работают на Израиль и планируют взорвать объект оборонной промышленности в Исфахане.

ДОПОЛНЕНО в 06:45. CNN со ссылкой на полуофициального информационного агентства Fars, сообщило о крупном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе на северо-западе Ирана. К тушению было привлечено 25 пожарных машин.

НПЗ находится недалеко от города Тебриз в провинции Восточный Азербайджан.

В начале августа 2022 года сообщалось, что Иран передал России дроны-камикадзе в расчете на получение взамен российских истребителей Су-35.

25 декабря источники в западных разведслужбах сообщили, что Россия готовится в ближайшем будущем передать Ирану истребители Су-35, которые, возможно, были изготовлены по аннулированному контракту с Египтом.

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Наталія Медведєва

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