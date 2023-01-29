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В Иране беспилотники атаковали военный завод – видео

Цей матеріал також доступний українською
29.01.2023, 06:20
В Иране беспилотники атаковали военный завод – видео - Фото
Иллюстративное фото

Ночью 29 января в Иране беспилотники атаковали военный завод по производству боеприпасов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное агентство IRNA.

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Как отмечается, громкий взрыв на военном заводе в центральном иранском городе Исфахане был вызван "неудачной" атакой беспилотников.

"Один из (беспилотников) был сбит ... ПВО, а два других попали в ловушки ПВО и взорвались. К счастью, эта неудачная атака не привела к человеческим жертвам и нанесла незначительные повреждения крыше завода", – говорится в сообщении министерства обороны Ирана.

В Иране беспилотники атаковали военный завод – видео

Ранее иранские информационные агентства сообщили о громком взрыве и опубликовали видео, где видно вспышку света на заводе, который, как утверждается, является заводом по производству боеприпасов, а также кадры с автомобилями скорой помощи и пожарными машинами возле завода.

"(Атака) не повлияла на наши объекты и миссию", – говорится в заявлении минобороны Ирана.

Как отмечается, в последние годы было несколько случаев взрывов и пожаров на иранских военных, ядерных и промышленных объектах.

В июле 2022 года Иран объявил об аресте группы курдских боевиков, обвинив их в том, что они работают на Израиль и планируют взорвать объект оборонной промышленности в Исфахане.

ДОПОЛНЕНО в 06:45. CNN со ссылкой на полуофициального информационного агентства Fars, сообщило о крупном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе на северо-западе Ирана. К  тушению было привлечено 25 пожарных машин.

НПЗ находится недалеко от города Тебриз в провинции Восточный Азербайджан.

  • В начале августа 2022 года сообщалось, что Иран передал России дроны-камикадзе в расчете на получение взамен российских истребителей Су-35. 
  • 25 декабря источники в западных разведслужбах сообщили, что Россия готовится  в ближайшем будущем передать Ирану истребители Су-35, которые, возможно,  были изготовлены по аннулированному контракту с Египтом.

Читайте также: Поставки Ираном дронов в РФ может расцениваться как содействие военным преступлениям – США

Наталія Медведєва
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Иран БПЛА
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