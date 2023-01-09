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Поставки Ираном дронов в РФ может расцениваться как содействие военным преступлениям – США

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2023, 19:56
Поставки Ираном дронов в РФ может расцениваться как содействие военным преступлениям – США - Фото
Фото: EPA

Продажа Ираном дронов-камикадзе, используемых Россией для бомбардировки городов и объектов гражданской инфраструктуры в Украине, может расцениваться как содействие в военных преступлениях. Об этом сказал в понедельник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет Reuters.

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"Их оружие используется для убийства мирных жителей в Украине и попытки погрузить города в холод и тьму, что, с нашей точки зрения, ставит Иран в место, где он может быть пособником в широкомасштабных военных преступлениях", – сказал Салливан во время визита президента США Джо Байден в Мексику.

США ввели санкции против компаний и лиц, причастных к программе иранских беспилотников.

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Андрій Водяний
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США Иран военные преступления Джейк Салливан
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