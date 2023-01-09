Поставки Ираном дронов в РФ может расцениваться как содействие военным преступлениям – США

Продажа Ираном дронов-камикадзе, используемых Россией для бомбардировки городов и объектов гражданской инфраструктуры в Украине, может расцениваться как содействие в военных преступлениях. Об этом сказал в понедельник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Их оружие используется для убийства мирных жителей в Украине и попытки погрузить города в холод и тьму, что, с нашей точки зрения, ставит Иран в место, где он может быть пособником в широкомасштабных военных преступлениях", – сказал Салливан во время визита президента США Джо Байден в Мексику.

США ввели санкции против компаний и лиц, причастных к программе иранских беспилотников.

До начала ноября Иран отрицал, что передавал РФ дроны, но 9 ноября глава МИД страны признал поставки. Это якобы было еще до 24 февраля и "в небольших количествах". Президент Зеленский назвал это ложью.

После обвинений в поддержке оккупантов власти Ирана начали угрожать Зеленскому.

По данным ГУР, Россия купила у Ирана 1700 дронов-камикадзе Shahed-136 и получает их траншами.

Читайте также: Из чего сделано Shahed-136: компоненты производства из более чем десяти компаний США

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.