Буданов: Россия купила 1700 "шахедов", поставки идут траншами. С ракетами Иран не спешит

Россия купила у Ирана 1700 дронов-камикадзе Shahed-136 и получает их траншами. Поставлять Кремлю баллистические ракеты Иран пока не спешит, заявил в интервью The New York Times начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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По заключенному летом контракту Россия приобрела 1700 беспилотников, отмечает руководитель ГУР. Чтобы убедить Иран поставить "шахеды", РФ предложила научные ноу-хау для иранской военной промышленности.

По его словам, Россия получает беспилотники траншами и на данный момент выпустила около 540 дронов-камикадзе. Она использует Shahed-136 для тактических ударов вдоль фронта и по энергетической инфраструктуре.

Большинство беспилотников не достигают цели, но они дешевые. По словам Буданова, производство "шахеда" стоит около $7000 – однако точно неизвестно, сколько РФ заплатила Ирану.

При этом Тегеран не торопится поставлять баллистические ракеты, говорит Буданов.

"Иран не спешит это делать по понятным причинам, потому что как только Россия выпустит первые ракеты, санкционное давление на Иран усилится", – объяснил начальник ГУР.

19 декабря Россия атаковала "шахедами" Николаевскую область и Киев. На столицу летело около 20 дронов, 15 из них сбили, повреждена энергетическая инфраструктура.

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Марко Сировой

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