Россия атаковала Киев и Николаевскую область "шахедами": в столице были взрывы

дополнено

Армия России ночью атаковала Киев, Киевскую и Николаевскую области иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщают местные власти в Telegram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Киеве сбили около 15 из 20 российских беспилотников, сообщила городская военная администрация. Есть попадания по критической инфраструктуре.

Взрывы прогремели в Шевченковском и Соломенском районах – на места выехали профильные службы, передает мэр Виталий Кличко.

Объекты инфраструктуры и частные дома повреждены и в Киевской области, сообщил глава ОВА Алексей Кулеба. По предварительным данным, пострадали два человека – они под присмотром врачей.

Также "шахеды" атаковали Николаевскую область, были сбития, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

На 06:30 19 декабря воздушных тревог нет ни в Киеве, ни в Николаеве.

ДОПОЛНЕНО В 06:57. По предварительным данным, в Киеве обошлось без пострадавших, пишет Кличко. Но на местах еще работают медики и спасатели.

Читайте также: Россия не сможет продолжать агрессию, если пресечь ее ракетные обстрелы – Зеленский

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.