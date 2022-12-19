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Россия атаковала Киев и Николаевскую область "шахедами": в столице были взрывы

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 06:32
Россия атаковала Киев и Николаевскую область
Дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
дополнено

Армия России ночью атаковала Киев, Киевскую и Николаевскую области иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщают местные власти в Telegram.

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В Киеве сбили около 15 из 20 российских беспилотников, сообщила городская военная администрация. Есть попадания по критической инфраструктуре. 

Взрывы прогремели в Шевченковском и Соломенском районах – на места выехали профильные службы, передает мэр Виталий Кличко.

Объекты инфраструктуры и частные дома повреждены и в Киевской области, сообщил глава ОВА Алексей Кулеба. По предварительным данным, пострадали два человека – они под присмотром врачей.

Также "шахеды" атаковали Николаевскую область, были сбития, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

На 06:30 19 декабря воздушных тревог нет ни в Киеве, ни в Николаеве.

ДОПОЛНЕНО В 06:57. По предварительным данным, в Киеве обошлось без пострадавших, пишет Кличко. Но на местах еще работают медики и спасатели.

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Марко Сировой
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