UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия не сможет продолжать агрессию, если пресечь ее ракетные обстрелы – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
18.12.2022, 23:12
Владимир Зеленский (Фото - ОП)
Путин на камеру посидел с матерями оккупантов. Одна передала "последние слова сына": видео
Путин на камеру посидел с матерями оккупантов. Одна передала "последние слова сына": видео
Энгельс и Саратов проснулись от взрыва. Там Ту-95МС и Ту-160, бьющие ракетами по Украине
Энгельс и Саратов проснулись от взрыва. Там Ту-95МС и Ту-160, бьющие ракетами по Украине

Противовоздушная оборона – постоянный приоритет. Поставки партнерами современных систем ПВО лишат государство-террориста главного инструмента террора. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Президент проинформировал о сегодняшнем заседании Ставки и подчеркнул, что среди вопросов, которые на нем рассматривались, особое внимание было уделено ПВО.

Зеленский прямо обратился к партнерам с призывом помочь полностью защитить небо Украины.

"Помогите нам полностью защитить наше небо. Предоставив нам как можно скорее современные системы ПВО в достаточном количестве, вы можете лишить государство-террориста главного инструмента террора", – сказал президент.

Он подчеркнул, что "это будет один из самых мощных шагов, приближающих окончание агрессии. России придется идти по пути прекращения агрессии, когда она больше не сможет идти по пути ракетных ударов".

  • 13 декабря в Пентагоне подтвердили, что США готовятся к передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot.
  • 15 декабря в Пентагоне заявили, что США не "позволят комментариям из России диктовать помощь в сфере безопасности", которую администрация Байдена оказывает Украине.

Читайте также: Зеленский – партнерам: Дайте надежный щит ПВО, вы это можете

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский видеообращение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 