Противовоздушная оборона – постоянный приоритет. Поставки партнерами современных систем ПВО лишат государство-террориста главного инструмента террора. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

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Президент проинформировал о сегодняшнем заседании Ставки и подчеркнул, что среди вопросов, которые на нем рассматривались, особое внимание было уделено ПВО.

Зеленский прямо обратился к партнерам с призывом помочь полностью защитить небо Украины.

"Помогите нам полностью защитить наше небо. Предоставив нам как можно скорее современные системы ПВО в достаточном количестве, вы можете лишить государство-террориста главного инструмента террора", – сказал президент.

Он подчеркнул, что "это будет один из самых мощных шагов, приближающих окончание агрессии. России придется идти по пути прекращения агрессии, когда она больше не сможет идти по пути ракетных ударов".

13 декабря в Пентагоне подтвердили, что США готовятся к передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

15 декабря в Пентагоне заявили, что США не "позволят комментариям из России диктовать помощь в сфере безопасности", которую администрация Байдена оказывает Украине.

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Сергій Бережний

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