Ситуация на границе с Беларусью и на горячих участках: Зеленский провел заседание Ставки
18.12.2022, 21:14
Владимир Зеленский (Фото - ОП)
Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.
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Как сообщается, на заседании Ставки обсуждалась ситуация на фронте, в том числе на самых горячих участках.
Была также заслушана информация о численности и вооружении военных группировок противника на территории Беларуси. Командующие отметили готовность ВСУ реагировать на развитие событий.
Участники заседания обсудили ликвидацию последствий ракетного удара РФ по энергетической инфраструктуре Украины.
- По мнению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, россияне, скорее всего, начнут наступать в феврале, в лучшем случае – в марте, в худшем – в конце января.
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