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Ситуация на границе с Беларусью и на горячих участках: Зеленский провел заседание Ставки

Цей матеріал також доступний українською
18.12.2022, 21:14
Ситуация на границе с Беларусью и на горячих участках: Зеленский провел заседание Ставки - Фото
Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

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Как сообщается, на заседании Ставки обсуждалась ситуация на фронте, в том числе на самых горячих участках.

Была также заслушана информация о численности и вооружении военных группировок противника на территории Беларуси. Командующие отметили готовность ВСУ реагировать на развитие событий.

Участники заседания обсудили ликвидацию последствий ракетного удара РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

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Сергій Бережний
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Владимир Зеленский ситуация на фронте Ставка Верховного Главнокомандующего
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