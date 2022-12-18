Ситуация на границе с Беларусью и на горячих участках: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как сообщается, на заседании Ставки обсуждалась ситуация на фронте, в том числе на самых горячих участках.

Была также заслушана информация о численности и вооружении военных группировок противника на территории Беларуси. Командующие отметили готовность ВСУ реагировать на развитие событий.

Участники заседания обсудили ликвидацию последствий ракетного удара РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

По мнению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, россияне, скорее всего, начнут наступать в феврале, в лучшем случае – в марте, в худшем – в конце января.

Читайте также: Залужный: Даже если Герасимов мобилизует миллион и завалит Украину трупами, он проиграет

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.