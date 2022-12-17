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Зеленский – партнерам: Дайте надежный щит ПВО, вы это можете видео

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2022, 21:46
Владимир Зеленский (скриншот)
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Президент Владимир Зеленский снова обратился к партнерам с призывом найти возможность дать Украине надежный щит противовоздушной обороны. Об этом он сказал в видеообращении.

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По словам Зеленского, РФ выпустила по Украине уже более 4000 ракет.

"Уважаемые партнеры! Найдите возможность дать Украине надежную защиту неба, надежный щит ПВО. Вы это можете. Вы можете дать защиту нашим людям – стопроцентную защиту от этих террористических российских ударов", – сказал президент.

Когда это случится, основная форма российского террора – ракетный террор – станет невозможным, отметил он. "А это будет означать безопасность для украинцев, безопасность для миллионов людей и стратегическое переустройство всей военной ситуации", – сказал Зеленский.

  • 13 декабря в Пентагоне подтвердили, что США готовятся к передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot.
  • 15 декабря в Пентагоне заявили, что США не "позволят комментариям из России диктовать помощь в сфере безопасности", которую администрация Байдена оказывает Украине.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский пво
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