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Из чего сделаны Shahed-136: компоненты производства из более десяти компаний США – CNN

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 16:05
Из чего сделаны Shahed-136: компоненты производства из более десяти компаний США – CNN - Фото
Иранский дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

При производстве иранского дрона Shahed-136, который был сбит ПВО Украины осенью 2022 года, были использованы десятки компонентов американского производства. Информацию об этом сообщает CNN на основе данных украинской разведки.

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По данным источников агентства, из 52 компонентов, которые были сняты с иранского беспилотника Shahed-136, 40 были произведены 13 различными американскими компаниями. Остальные 12 компонентов были произведены компаниями из Канады, Швейцарии, Японии, Тайваня и Китая.

Издание делает вывод, что находящиеся под санкциями иранские компании, очевидно, успешно обходят запреты на поставку им ключевых компонентов и электроники. Например, компания Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), которая сконструировала Shahed-136, находится под санкциями США уже 15 лет - с 2008 года.

Подчеркивается, пока нет доказательств, что какая-либо из компаний-производителей намеренно экспортирует свои технологии в обход санкций. Более того, компании часто не имеют возможности обеспечить полный контроль за действиями дистрибьюторов, пока правительство и спецслужбы США не поймали кого-то из их контрагентов на нарушении законов. 

Данные, полученные украинской разведкой, были переданы правительственным службам США в конце 2022 года, и показывают глубину проблемы с соблюдением санкционного режима, отмечает CNN. 

Администрация Байдена ранее обещала пресечь производство в Иране беспилотников, которые Россия сотнями запускает по Украине. Белый дом создал целевую группу для расследования того, как американские и западные технологии и высокотехнологичные продукты (от универсальных микросхем и  специализированны модулей GPS до двигателей) оказались доступны производителям иранских дронов.

CNN утверждает, что в США рассматривают варианты усиления режима соблюдения санкций, которые вынудят компании более тщательно контролировать свои цепочки поставок, чтобы выявить дистрибьюторов, которые перепродают их продукцию с нарушением санкций.

  • До начала ноября Иран отрицал, что передавал РФ дроны, но 9 ноября глава МИД страны признал поставки. Это якобы было еще до 24 февраля и "в небольших количествах". Президент Зеленский назвал это ложью.
  • После обвинений в поддержке оккупантов власти Ирана начали угрожать Зеленскому.
  • По данным ГУР, Россия купила у Ирана 1700 дронов-камикадзе Shahed-136 и получает их траншами.

Сергій Бережний
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санкции Иран Shahed-136 дроны-камикадзе
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